В Белоруссии начали сажать российских журналистов

Информацию о задержании двух колумнистов российских ресурсов Regnum и Лента.ру Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина подтвердил Следственный комитет Белоруссии. В их отношении возбуждены уголовные дела за разжигание национальной розни, в настоящее время мужчины задержаны и помещены под стражу.

Фото: sk.gov.by

Республиканская экспертная комиссия уже проверила их статьи, которые они писали под псевдонимами, на признаки проявления экстремизма.

В действиях указанных авторов, согласно заключению комиссии, были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьёй 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Об этом говорится в сообщении СК Республики Беларусь.

По версии следствия, основным мотивом деятельности Павловца и Алимкина явилась материальная заинтересованности. Во время обысков представители следствия нашли подтверждения тому, что оба колумниста получали за свои публикации деньги от проживающего с Москве гражданина Белоруссии.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США на подготовку так называемых белорусских "независимых журналистов" выделяет немалую сумму - 520 тысяч долларов. Соответствующий конкурс уже объявлен среди некоммерческих организаций.

Учитывая, что речь идет о профессиональных журналистах, надо полагать, что учить их будут писать "правильные новости", необходимые кураторам этого проекта, а основной целью будет "свержение режима Лукашенко". Примечательно, что за несколько лет до государственного переворота в Киеве госдеп финансировал похожие проекты на Украине.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила эксперта по Белоруссии, директора центра по работе с выпускниками в НИУ ВШЭ Дмитрия Болкунца.

Смогут ли эти журналисты оказать влияние на умы граждан и приведет ли это к свержению Лукашенко? Я не очень уверен, что это окажет какое-то содействие и воздействие. Скорее, это просто средства на какие-то мероприятия либо на оплату каких-то гонораров журналистам, которые пишут на те или иные темы. Вероятно, они будут писать в определенном контексте и ключе.

И тут бы я отметил, что, по моим наблюдениям, за последние два года белорусские официальные медиа полностью поют в унисон с теми публикациями и статьями, которые есть сегодня в белорусских оппозиционных СМИ. Например, все, что происходит в России, освещается одинаково и теми и другими, потому что белорусские государственные СМИ очень критично сейчас относятся ко всему, что происходит в России.

Последний немаловажный факт - буквально позавчера в Минске был арестован преподаватель одного из белорусских университетов. Этот человек писал статьи для ряда российских изданий, освещал различные темы, и его арестовали за разжигание межнациональной розни. Я смотрел его работы, там нет никакого экстремизма. И такого мнения придерживаются многие эксперты. Как мне кажется, все это связано с тем, что человек работал и писал для российских изданий.

И это очень сильно напрягает сегодня белорусскую власть, они стараются всех людей, которые тем или иным образом причастны к сотрудничеству с российскими медиа, запугивать. Более того, ряд лиц, которые имеют российское гражданство, вообще стали персонами нон грата для Белоруссии, они высланы из страны и на пять лет стали не въездными в Белоруссию.