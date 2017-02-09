Причины трагедии на перевале Дятлова остаются строго секретными

Трагедия на перевале Дятлова на Урале в 1959 году, во время которой погибла тургруппа из девяти человек, относится к строго засекреченной информации федерального уровня. Об этом заявил экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель.

"К большому сожалению, события того времени до сих пор являются строго засекреченной информацией, делом не регионального, а федерального уровня, и решением вопроса о доступе к архивным документам могут заниматься лишь федеральные власти и служба безопасности России", — цитирует РИА Новости Росселя.

Перевал получил своё название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла при невыясненных обстоятельствах зимой 1959 года. О многочисленных версиях событий этой трагедии "Правда.Ру". писала уже не раз. В феврале 2015 года, к примеру, поисковики выдвинули предположение, что в гибели молодых людей не виноваты ни потусторонние силы, ни зэки, ни местные жители. По мнению исследователей, свердловские студенты погибли в результате взрыва межконтинентальной ракеты.

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