Еще один теракт с грузовиком: В Египте погибли 10 человек

Жертвами атаки боевиков с применением грузовика-мусоровоза в Египте стали десять человек, как минимум 22 получили ранения.

Фото: AP

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на официальных лиц, инцидент произошел в городе Эль-Ариш. Террорист-смертник въехал на мусоровозе, начиненным взрывчаткой, в контрольно-пропускной пункт около здания полиции.

Как рассказали представителей служб безопасности и здравоохранения, после атаки боевики в черных масках выстрели из гранатометов по военным, которые находились около КПП.

В результате инцидента были взорваны три этажа здания полиции. Из-под обломков были извлечены тела десяти человек, из которых все, кроме одного, были полицейскими. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным официальных представителей, двое сотрудников полиции, которые находились на КПП, не были ранены во время инцидента. Как отмечает агентство, по неподтвержденным данным, неизвестное число сотрудников службы безопасности было захвачено и похищено нападавшими.

По словам неназванного источника AP, мусоровоз был угнан несколько дней назад из муниципалитета Эль-Ариша. Боевики усилили транспортное средство с помощью металлических пластин.

Это уже четвертый теракт, совершенный при помощи грузовика за последнее время.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера на набережной в иерусалимском районе Армон ха-Нацив грузовик въехал в группу военнослужащих, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Полицейские открыли по водителю огонь, он ранен. По данным представителей полиции, это теракт.

​По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.

В декабре в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля. Террорист врезался на грузовике в толпу людей, любовавшихся на набережной праздничным салютом в День взятия Бастилии. Затем он открыл беспорядочную стрельбу по убегающим с места происшествия. Погибли 84 человека, около 200 получили ранения. 48 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 25 пострадавших находились в реанимации.