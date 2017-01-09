Жертвами атаки боевиков с применением грузовика-мусоровоза в Египте стали десять человек, как минимум 22 получили ранения.
По информации агентства Associated Press, которое ссылается на официальных лиц, инцидент произошел в городе Эль-Ариш. Террорист-смертник въехал на мусоровозе, начиненным взрывчаткой, в контрольно-пропускной пункт около здания полиции.
Как рассказали представителей служб безопасности и здравоохранения, после атаки боевики в черных масках выстрели из гранатометов по военным, которые находились около КПП.
В результате инцидента были взорваны три этажа здания полиции. Из-под обломков были извлечены тела десяти человек, из которых все, кроме одного, были полицейскими. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По данным официальных представителей, двое сотрудников полиции, которые находились на КПП, не были ранены во время инцидента. Как отмечает агентство, по неподтвержденным данным, неизвестное число сотрудников службы безопасности было захвачено и похищено нападавшими.
По словам неназванного источника AP, мусоровоз был угнан несколько дней назад из муниципалитета Эль-Ариша. Боевики усилили транспортное средство с помощью металлических пластин.
Это уже четвертый теракт, совершенный при помощи грузовика за последнее время.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера на набережной в иерусалимском районе Армон ха-Нацив грузовик въехал в группу военнослужащих, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Полицейские открыли по водителю огонь, он ранен. По данным представителей полиции, это теракт.
По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.
В декабре в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.
Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля. Террорист врезался на грузовике в толпу людей, любовавшихся на набережной праздничным салютом в День взятия Бастилии. Затем он открыл беспорядочную стрельбу по убегающим с места происшествия. Погибли 84 человека, около 200 получили ранения. 48 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 25 пострадавших находились в реанимации.
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