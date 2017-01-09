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Источник Правда.Ру

Американский эсминец обстрелял иранские караульные катеры

Происшествия

В Ормузском проливе между военным кораблем США и катерами Корпуса стражей исламской революции произошел инцидент, в результате которого американский эсминец сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранцев.

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Фото: AP

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона, эсминец Mahan сопровождал американские суда, когда катера КСИР стали приближаться к нему на высокой скорости.

Собеседники агентства сообщили, что катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.

Отмечается, что предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США. Всего было произведено три выстрела.

Представители Корпуса стражей исламской революции от комментариев по данном инциденту отказались.

Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе - как минимум в одном случае корабли США открывали предупредительную стрельбу по водной поверхности.

В августе четыре военных катера КСИР подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец США был вынужден изменить курс.

Как сообщала Правда.Ру, в конце декабря 2016 года Иран вынес несколько предупреждений американским разведывательным самолетам, которые пытались приблизиться к иранским силам в ходе учений по противовоздушной обороне на юге ИРИ.

Агентство Tasnim процитировало заявление представителя иранской армии.в котором говориться о том, что предупреждения были выданы в адрес истребителей беспилотных летательных аппаратов ВМС США, которые пытались приблизиться к зоне проведения ежегодных воздушных учений.

Напомним, в начале декабря конгресс США практически единогласно поддержал законопроект о продлении на десять лет закона о санкциях против Ирана. "Продление санкций против Ирана никак не повлияет на инвестиции третьих стран в иранскую экономику, однако продемонстрирует мировому сообществу, что Соединенные Штаты действуют вопреки взятым на себя обязательствам. Это станет причиной недоверия к США на международной арене", - сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он добавил, что документ нарушает условия ядерной сделки. При этом в Белом доме считают, что закон о санкциях против Ирана не помешает выполнению соглашения с Тегераном, поэтому президент США Барак Обама подпишет новый законопроект по этому вопросу. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря администрации главы государства Эрик Шульц.

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Темы США Иран инцидент в море
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