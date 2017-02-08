Съездил за конфетками: Пожилая женщина отбила автомобиль у подростка-угонщика

Подросток из города Вильнёв-сюр-Ло на юго-западе Франции угнал машину, вероятно, чтобы отправиться за конфетами,

Фото: AP

Как сообщает газета Sud-Ouest, инцидент произошел во вторник утром. Пожилая дама вернулась к себе домой и, припарковав машину, оставила ключи внутри. Спустя несколько часов она услышала рев мотора своей машины, на которой уезжал 14-летний подросток.

Женщина бросилась вдогонку. Вскоре ей и подоспевшей на помощь ее дочери удалось остановить мальчика. Подросток сидел за рулем впервые в жизни и ехал на маленькой скорости.

По версии издания, мальчик вышел на перемене за конфетами и вдруг наткнулся на машину, которую решил угнать. Подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних 15 мая.

Для французской полиции это происшествие, конечно, не самое серьезное. К примеру, в департаменте Сена-Сен-Дени к северу от Парижа в ночь на среду, 8 февраля, полицией было задержано более 20 человек за участие в ночных беспорядках.

Жители департамента четвертую ночь выходили на акции протеста против полицейского произвола в связи с инцидентом, который произошел в коммуне Оне-су-Буа на прошлой неделе, когда полицейские остановили на улице молодого человека в возрасте 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими.

Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками и надругавшись над ним. О том, чтобы показать его медикам полицейские задумались только тогда, когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать ему операцию.

В минувшее воскресенье одному из полицейских, проявивших жестокость, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.

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