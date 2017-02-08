Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке

Командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса", — цитирует Донецкое агентство новостей заявление командования народной республики.

По некоторым данным, Толстых погиб из-за взрыва у себя в кабинете. На месте теракта работает следственная группа.

В начале февраля появились сообщения о ранении командир батальона "Сомали" в боях в промзоне Авдеевки.

Сам Михаил Толстых чуть позже подтвердил информацию. Он отметил при этом, что ранение оказалось не опасным и даже позволило ему дальше руководить боями с украинской армией под Донецком.

Как сообщил Гиви, его подразделение при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона "Спарта" под руководством командира Вохи в ходе боёв вернуло свои позиции, оставленные чуть ранее. Командир подчеркнул, что ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.

16 октября прошлого года в Донецке был убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола. Власти самопровозглашённой республики расценили произошедшее как теракт.

После гибели Моторолы Михаил Толстых заявил, что не намерен покидать Донбасс. Он подчеркнул тогда, что "у меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля".