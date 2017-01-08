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Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Происшествия

В американском городе Бейонн (штат Нью-Джерси) почтили память жертв авиакатастрофы самолета Ту-15. Участники хора международного Шиллеровского института, полиции Нью-Йорка и пожарной службы спели на русском языке гимн РФ, а затем — католический хорал Adeste fideles.

Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушен
Фото: АР

"Вне зависимости от того, американцы мы или русские, мы все одинаково чувствуем потерю и действительно желаем мира и счастья друг другу", — приводит РИА Новости слова представителя пожарного подразделения Нью-Йорка.

Отметим, это не единственное мероприятие в память о жертвах катастрофы. Аналогичная акция состоялась 31 декабря 2016 года в Нью-Йорке. Тогда около двадцати американцев принесли цветы к Генконсульству России и исполнили российский гимн перед входом в здание.

У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы.

Глава института Хельга Цепп-Ларуш выразила соболезнования в связи с трагедией. "Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — отметила Цепп-Ларуш. Она также надеется, что ансамбль будет восстановлен.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря. Летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

Ранее начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов на пресс-конференции заявил, что командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации. "Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", — приводит слова Байнетова ТАСС.

Полученные при первичной расшифровке данные, заметили в ведомстве, не подтверждают версию о том, что на борту произошел взрыв. Отвечая на вопрос журналиста о возможном теракте, Байнетов отметил, что такая версия рассматривается, поскольку, могло быть механическое воздействие. "Теракт необязательно связан со взрывом. (Поэтому) Ни одну из этих версий мы не отрицаем", — указал Байнетов.

Всего комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося. Изначально было более 15 версий катастрофы. Когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое, сообщил Байнетов.

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Темы США крушение Ту-154 над Сочи
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