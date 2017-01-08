Из-за мороза автобус с российскими туристами застрял в Белоруссии

Более 50 россиян застряли в сломанном автобусе в Белоруссии. В субботу вечером в МЧС страны поступило сообщение о том, что автобус с российскими туристами, следующий из Минска в Псков, застрял возле деревни Слаговище Логойского района Минской области.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на на пресс-службу МЧС республики, прибывшие на место спасатели выяснили, что причиной поломки стало замерзание пневмосистемы. В салоне автобуса находились 52 пассажира, из них 7 детей, а также 2 водителя.

"Пассажиры и водители автобуса были размещены в гостинице "Спортивно-туристический комплекс "Олимп" в Логойске Минской области. В 04:35 на предоставленном перевозчиком дополнительном автобусе пассажиры продолжили движение в пункт назначения", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что температура в Московской области этой ночью пересекла отметку в минус 36 градусов. В Белоруссии также стоят сильные морозы.

Не так давно ученые протестировали 98 марок обуви и пришли к выводу, что ни одна зимняя модель не спасет человека в холодное время года. По сути, почти все зимние ботинки опасны для человека.

Самым удивительным результатом опытов стало то, что почти все марки обуви — свыше 90 разных ее версий — начинают скользить по льду даже при крайне малых (около 7 градусов) углах наклона.

Как рассказали в Институте реабилитации в Торонто (Канада), идея провести подобное исследование зародилась после того, как медики обратили внимание на то, что очень большая доля пациентов клиники попадает в нее зимой с переломами и травмами, вызванными падениями на льду или снегу.

Изначально авторы исследования планировали разделить обувь на три класса, дав им от одной до трех снежинок в зависимости от максимального угла, на которой она позволяет взобраться. Трем снежинкам соответствовал угол в 15 градусов, двум — в 11 градусов, и одна — в 7 градусов. Однако к их разочарованию, фактически все марки зимней обуви не смогли набрать даже одной снежинки — все они начинали скользить даже при пяти градусах наклона и даже меньших значениях. Все это означает, что они просто не пригодны для безопасного передвижения на "своих двоих" зимой.

Если говорить о зимнем сезоне, по недавнему заявлению ученых, противогололедные реагенты опасны для здоровья людей. Речь шла о том, что они могут попасть под запрет. По информации правозащитников, каждую зиму граждане активно жалуются на реагенты, которыми посыпают тротуары. В высоких концентрациях эти реагенты способны негативно воздействовать на нервную и иммунные системы. Правда, за реагенты вступились коммунальщики. Они отметили, что что без химических реагентов очистить тротуары от льда невозможно, и отказ от их использования приведет к росту числа травм.

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