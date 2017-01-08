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Источник Правда.Ру

В Башкирии пятилетний мальчик умер после катаний с горки

Происшествия

Следственный комитет по Башкирии проводит проверку по факту смерти 5-летнего ребенка, скончавшегося в больнице вследствие травмы, полученной при катании на горке.

В Башкирии пятилетний мальчик умер после катаний с горки
Фото: АР

Как сообщает РИА новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя регионального СК РФ Светлану Абрамову, мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января и ударился головой. Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался.

Следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий.

Напомним, в прошлом году на одной из горок Казани также произошла трагедия. Шестилетняя девочка, катавшаяся на "ватрушке", не справилась с управлением и столкнулась с другой девочкой, катавшейся на ледянках.

В результате столкновения, девочка, ехавшая на "ватрушке", получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, и была срочно доставлена в отделение реанимации ближайшей больницы, где за ее жизнь боролись врачи.

Однако, травмы оказались слишком тяжелыми, и ребенок умер. "По данному факту следственными органами СК России по республике Татарстан начата доследственная проверка. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение ", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Зима увеличивает очередь в травмопункты по сравнению с другими сезонами в 2-3 раза. Переломы, растяжения, ушибы, сотрясение мозга — вот наиболее распространенные диагнозы, которые делают врачи после осмотра многочисленных пациентов. Причем, половина из них — дети, хотя вроде бы взрослые должны за ними присматривать.

Чаще всего родители, а уж тем более сами дети просто не подозревает сколько непредсказуемых ситуаций возникает, например, на обыкновенной горке. Этот нехитрый аттракцион сегодня можно найти чуть ли не в каждом дворе, где-то ее заливают водой, и… начинается!

Первая опасность состоит в том, что в забаве обычно участвуют дети разных возрастов. Если 3-х — 5-летние малыши чинно скатываются вниз на фанерках, то ребята постарше несутся с разгона на ногах и при этом норовят "подсечь" малышей. При этом рискуют и те и другие. Первые рискуют получить травмы от неожиданного удара, вторые — от непредсказуемых падений на скорости.

Вторая рисковая ситуация складывается и на верхней, стартовой площадке. Иногда здесь скапливается столько "разнокалиберной" детворы, что оступиться и сорваться вниз — не проблема. Чаще всего "за бортом" оказываются те, кто помладше и послабее.

И в том, и в другом случае "командовать парадом" должны взрослые. Их задача — не оставлять детей без присмотра (причем смотреть не из окна своей квартиры, а быть рядом с ребенком) и регулировать движение. И даже если на горке одни малыши, за ними все равно нужен глаз да глаз.

Если место у основания горки плохо расчищено или не расчищено вообще, то первый съехавший застревает в снегу, на него наезжает второй, на второго — третий… У снования горки ребенок развивает солидную скорость и обычно наносит сильный удар в спину предыдущему вытянутыми вперед ногами. Как защитить хрупкий детский позвоночник от травмы? Очень просто: взять лопату и расчистить полосу выката, чтобы длина затухающего скольжения в 4-5 раз превышала высоту горки.

Серьезную травму позвоночника ребенок может получить при катании с горы на санках. Особенно часто это происходит при прыжках с даже не очень высокого трамплина, когда санки выскакивают из-под оседлавшего их ездока. Опасны также расположенные слишком близко от санной трассы кусты, деревья.

Еще коварнее припорошенные снегом пеньки, коряги, всякие железки и другие острые предметы. Чтобы уберечь свое чадо от подстерегающей его опасности, взрослые обязательно должны обследовать колею. И не сверху, окинув ее взглядом, а спустившись по склону до конца на ногах или на тех же санках.

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Темы дети Башкирия безопасность происшествие
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