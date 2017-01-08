В Германии неизвестный с ножом напал на полицейский участок

Неизвестный мужчина с ножом ворвался в полицейский участок в немецком городе Дуйсбург и набросился на дежурного. Тот открыл огонь на поражение, нападавший был застрелен.
Как передает ТАСС со ссылкой на Rheinische Post, перед тем как атаковать полицию, мужчина ранил ножом двух человек. Первый инцидент произошел в одной из квартир в районе Бергхайм, второй - на улице. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Другие подробности не приводятся.
Отметим, в последние два года резко выросло число преступлений, совершаемых в Германии иностранцами, в первую очередь нелегальными мигрантами. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), только в 2015 году мигранты совершили более 200 тысяч правонарушений. Это на 80% превышает показатель предыдущего года.
На самом деле, считают специалисты, правонарушений гораздо больше. Многие сознательно замалчиваются, так как есть политическая установка - не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения, передает РИА Новости.
Председатель союза сотрудников немецких уголовных ведомств Андре Шульц заявляет, что до 90% совершаемых в Германии сексуальных преступлений вообще не включается в официальную статистику. Особенно эта практика замалчивания очевидна в отношении мигрантов. По словам экспертов, сокрытие масштабов преступности - излюбленная политика немецких властей.
Напомним, 19 декабря в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.
"Нажим на Германию со стороны исламистов очень сильный. К сожалению, исламистская сеть настолько окрепла, что она все лучше организовывается. Я боюсь, что с ней будет очень трудно бороться. И Германия, как и Франция, Бельгия стали нишами, главными нишами террористических против Европы и цивилизации в целом", - рассказал ранее Pravda.Ru научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.
Ранее, выступая сегодня перед бундестагом, Ангела Меркель заявила, что текущий миграционный кризис формирует будущее Европы."То, как мы справляемся с текущим кризисом, будет формировать наш континент в будущем", - заявила она. Миграционный кризис отражает национальную, европейскую и глобальную задачу, которая требует гуманного подхода со стороны Германии и ЕС, отметила она. Канцлер также призвала к постоянству в борьбе с кризисом.
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