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Источник Правда.Ру

В Германии неизвестный с ножом напал на полицейский участок

Происшествия

Неизвестный мужчина с ножом ворвался в полицейский участок в немецком городе Дуйсбург и набросился на дежурного. Тот открыл огонь на поражение, нападавший был застрелен.

В Германии неизвестный с ножом напал на полицейский участок
Фото: АР

Как передает ТАСС со ссылкой на Rheinische Post, перед тем как атаковать полицию, мужчина ранил ножом двух человек. Первый инцидент произошел в одной из квартир в районе Бергхайм, второй - на улице. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Другие подробности не приводятся.

Отметим, в последние два года резко выросло число преступлений, совершаемых в Германии иностранцами, в первую очередь нелегальными мигрантами. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), только в 2015 году мигранты совершили более 200 тысяч правонарушений. Это на 80% превышает показатель предыдущего года.

На самом деле, считают специалисты, правонарушений гораздо больше. Многие сознательно замалчиваются, так как есть политическая установка - не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения, передает РИА Новости.

Председатель союза сотрудников немецких уголовных ведомств Андре Шульц заявляет, что до 90% совершаемых в Германии сексуальных преступлений вообще не включается в официальную статистику. Особенно эта практика замалчивания очевидна в отношении мигрантов. По словам экспертов, сокрытие масштабов преступности - излюбленная политика немецких властей.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек. 

"Нажим на Германию со стороны исламистов очень сильный. К сожалению, исламистская сеть настолько окрепла, что она все лучше организовывается. Я боюсь, что с ней будет очень трудно бороться. И Германия, как и Франция, Бельгия стали нишами, главными нишами террористических против Европы и цивилизации в целом", - рассказал ранее Pravda.Ru научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Ранее, выступая сегодня перед бундестагом, Ангела Меркель заявила, что текущий миграционный кризис формирует будущее Европы."То, как мы справляемся с текущим кризисом, будет формировать наш континент в будущем", - заявила она. Миграционный кризис отражает национальную, европейскую и глобальную задачу, которая требует гуманного подхода со стороны Германии и ЕС, отметила она. Канцлер также призвала к постоянству в борьбе с кризисом.

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Темы криминал Германия
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