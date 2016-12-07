Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В московской поликлинике сорвался лифт

Происшествия

 

356437.jpeg
Архив Pravda.Ru

В одной из поликлиник в центре Москвы оборвался лифт. Пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В городской поликлинике №220 по адресу: улица Заморенова, дом 27 произошел обрыв кабины лифта. Тормозное устройство сработало на 8 этаже. Предварительно, пострадал один человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас проводят работы по деблокированию пострадавшего.

Мослифт сообщил "ВМ", что не обслуживает поликлинику №220. У них много объектов, но конкретно этот в их ведомство не входит.

По данным СМИ, мужчина, находившийся в этот момент в кабине, получил переломы обеих ног.

Это не первый подобный случай в Москве. В сентябре этого года в многоэтажке из-за обрыва троса упал лифт. Это случилось на северо-западе Москвы. Пять человек погибли. Инцидент произошел в административном здании на цементном заводе.

А весной в одном из домов упал пустой лифт. Он рухнул в шахту, пролетел два этажа. Авария напомнила январскую трагедию в "Алых парусах", где из-за неисправности лифта погибла женщина.

В начале года на юго-западе Москвы по той же причине погиб 10-месячный младенец.

В Санкт-Петербурге в этом году вместе с лифтом в шахту провалилась пожилая женщина. Ее спасло то, что вовремя включились стопоры. Пенсионерка отделалась легкими травмами.

Также нередки случаи, когда люди падают в шахту лифта. В марте уборщица офисного здания упала в шахту лифта на Дмитровском шоссе в столице. Женщина осталась жива, но получила травмы. Приехавшие на место спасатели вытащили пострадавшую, застрявшую между этажами.

О другом случае писала Правда.Ру. На Камчатке, в городе Елизове, пожилая женщина шагнула в шахту лифта, в которой не оказалось кабинки. В результате падения женщина погибла. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Во время случившегося лифт в здании не работал, поэтому кабины на первом этаже не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить доследственную проверку по факту оказания услуг и устанавливать детали произошедшего.

А несколько лет назад в одном из домов на востоке Москвы в шахту лифта упала коляска, в которой находился грудной ребенок. Родители с ребенком возвращались с прогулки. Они на лифте поднялись на второй этаж. В тот момент, когда бабушка вывозила коляску из кабины, кабина, несмотря на открытые двери, пришла в движение и стала подниматься вверх. Коляска переломилась, мальчик упал в шахту лифта. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

Темы происшествия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
В Германии сформировался культ личности Меркель
КПРФ
Лихие девяностые: Вспомнить все. И всех
Как отстоять права
Европарламент наградил российских журналистов
Читательский топ
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории

Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов.

Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Культура
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Мир
Профессор из Австрии: ЕС потерял из-за санкций сотни миллиардов евро
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Киев отказался модернизировать пустоту Юрий Носовский
Комментарии
Dmitriy Kuznezov Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики
вячеслав судаков Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Wladislav Kostoglodov Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Любовь Антипова (Кретинина) Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Ezra Zilberstein Меркель спасает то, что в Германии нет своего Трампа
strateg s "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
strateg s За "лохматое чмо" Баста выплатит Децлу 50 тысяч рублей
strateg s Православная культура не нужна только бесам
григорий николаев Украина и Литва ответят за хамство первыми
Юрий Котов В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?