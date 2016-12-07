В московской поликлинике сорвался лифт

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В одной из поликлиник в центре Москвы оборвался лифт. Пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В городской поликлинике №220 по адресу: улица Заморенова, дом 27 произошел обрыв кабины лифта. Тормозное устройство сработало на 8 этаже. Предварительно, пострадал один человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас проводят работы по деблокированию пострадавшего.

Мослифт сообщил "ВМ", что не обслуживает поликлинику №220. У них много объектов, но конкретно этот в их ведомство не входит.

По данным СМИ, мужчина, находившийся в этот момент в кабине, получил переломы обеих ног.

Это не первый подобный случай в Москве. В сентябре этого года в многоэтажке из-за обрыва троса упал лифт. Это случилось на северо-западе Москвы. Пять человек погибли. Инцидент произошел в административном здании на цементном заводе.

А весной в одном из домов упал пустой лифт. Он рухнул в шахту, пролетел два этажа. Авария напомнила январскую трагедию в "Алых парусах", где из-за неисправности лифта погибла женщина.

В начале года на юго-западе Москвы по той же причине погиб 10-месячный младенец.

В Санкт-Петербурге в этом году вместе с лифтом в шахту провалилась пожилая женщина. Ее спасло то, что вовремя включились стопоры. Пенсионерка отделалась легкими травмами.

Также нередки случаи, когда люди падают в шахту лифта. В марте уборщица офисного здания упала в шахту лифта на Дмитровском шоссе в столице. Женщина осталась жива, но получила травмы. Приехавшие на место спасатели вытащили пострадавшую, застрявшую между этажами.

О другом случае писала Правда.Ру. На Камчатке, в городе Елизове, пожилая женщина шагнула в шахту лифта, в которой не оказалось кабинки. В результате падения женщина погибла. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Во время случившегося лифт в здании не работал, поэтому кабины на первом этаже не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить доследственную проверку по факту оказания услуг и устанавливать детали произошедшего.

А несколько лет назад в одном из домов на востоке Москвы в шахту лифта упала коляска, в которой находился грудной ребенок. Родители с ребенком возвращались с прогулки. Они на лифте поднялись на второй этаж. В тот момент, когда бабушка вывозила коляску из кабины, кабина, несмотря на открытые двери, пришла в движение и стала подниматься вверх. Коляска переломилась, мальчик упал в шахту лифта. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.