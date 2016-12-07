На уроке физкультуры умер еще один школьник. Теперь в Тюмени

Тринадцатилетний школьник умерво время урока физкультуры в Тюменской области. Как сообщает региональное СУ СК, инцидент случился 7 декабря, в среду, в поселке Боровском.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Во время проведения урока физкультуры в школе поселка Боровский скончался 13-летний ученик", — информирует ведомство. По факту ЧП началась доследственная проверка.

Напомним, вчера после урока физкультуры скончался еще один школьник. "Днем 5 декабря 2016 года девятиклассник, находясь на уроке физкультуры в спортзале одной из школ, расположенной в Невском районе Петербурга, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Утром 6 декабря 2016 года наступила смерть мальчика", — сообщало региональное управление Следственного комитета России.

Случаи гибели учеников прямо на школьных уроках не редки. 24 сентября 2015 года в Белгороде на уроке физкультуры во время сдачи норматива по бегу на 300 метров умерла, казалось бы, здоровая 12-летняя девочка. В Московской области умер мальчик, которому также стало плохо во время занятий физкультурой. 1 июня 2015 года в Подмосковье, в городе Электроугли, в спортивной школе после тренировки по дзюдо умер девятиклассник.

Эксперты отмечают, что главной причиной смерти детей является то, что школьные учителя физвоспитания не имеют объективных данных о состоянии здоровья детей, или не учитывают их при установлении индивидуальных физических нагрузок. Учителя дают ребенку нагрузку, превышающую его физические возможности.

"Дело не в нормативах. Как раз это все касается квалификации педагога. Квалифицированный педагог будет требовать от ребенка только то, что ребенок может сделать. А неквалифицированный будет требовать от всех одинаково. Это вопрос квалификации. Это не вопрос нормативов. Хотя нормативы тоже требуют отдельного разговора", — рассказала ранее Pravda. Ru профессор, директор Института возрастной физиологии, академика Российской академии образования Марьяна Безруких.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что в Ижевске учитель физкультуры, на уроке которого погиб ученик 10 класса, осужден условно на два года. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, преподаватель физкультуры Алексей Соколов признан судом виновным в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Педагогу было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью два года.

Как установил суд Ижевска, 19 сентября 2005 года учащийся 10 класса одной из школ города скончался на уроке физкультуры во время бега на стометровой дистанции. Причиной смерти подростка явилась острая сердечная недостаточность.

В ходе судебного рассмотрения установлено, что ученик состоял на медицинском учете с диагнозом "врожденный порок сердца" и был зачислен в 3-ю спецгруппу, которая предусматривает ограниченный допуск к физическим нагрузкам. Однако учитель не предпринял мер к отстранению его от участия в сдаче норматива.