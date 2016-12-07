Авиакатастрофа в Пакистане: 47 жертв

Самолет с 47 людьми на борту потерпел крушение близ города Хавелиан в Пакистане, сообщает газета Daily Pakistan. Он выполнял рейс из Читрала в Исламабад. По данным издания, на борту было 42 пассажира и пять членов экипажа.

Фото: AP

Позже издание Aviation Herald уточнило, что самолет рухнул рядом с Аботтабадом, пакистанская провинция Хайбер-Пахтунва, в 50 км к северо-востоку от Исламабада, столицы Пакистана.

Самолет вылетел из города Читрал в 13:30 по московскому времени и должен был приземлиться в Исламбаде в 14:40, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что он пропал с радаров в районе населенного пункта Хавелиан. Там мобилизованы войска армии и военные вертолеты.

В авиакомпании заверили, что мобилизовали все силы на определение местонахождения судна. Также Pakistan International Airways запустила работу кризисного центра реагирования.

Отметим, что в катастрофах и серьезных происшествиях к настоящему моменту уже потеряно 31 самолетов типа ATR 42. Именно эта модель самолета потерпела крушение в Пакистане. В 2015 году самолет этой модели в Новой Гвинее столкнулся с горой. Погибли все 54 человека, которые были на борту.

Как пишет АБН, на борту рейса PK-661 находился пакистанский певец Джунид Джамшед. Эту информацию газете Dawn подтвердили источники в аэропорту Читрала, откуда, напомним, вылетел самолет. На англоязычной странице певца в "Википедии" уже обновили дату смерти.

Как стало известно позже, через полтора часа после вылета из Читрала капитан лайнера передал сигнал SOS, и сразу после этого связь с ним пропала.

О том, что произошло крушение, сообщили очевидцы. Они заметили пожар в районе предполагаемого места падения самолета. Командование пакистанской армии отдало приказ направить к предполагаемому месту авиакатастрофы все необходимые силы спасателей. В связи с произошедшим в аэропорту Исламабада начала работать горячая линия для сбора любой информации об этом происшествии. В местных СМИ уже появился список пассажиров и членов экипажа разбившегося лайнера.

По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя.

Среди пассажиров были девять женщин, два ребенка и два иностранца. Свидетели сообщили, что он был объят пламенем. Обломки раскидало на большой площади. Многие тела обгорели, опознание затруднено. Выживших, вероятнее всего, нет.

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