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Источник Правда.Ру

С начала года в России предотвратили 10 терактов

Происшествия

Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности России предотвратила десять террористических актов и более 30 преступлений террористической направленности за 10 месяцев 2016 года.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Он также отметил, что ведомство отлично выполнило задачу по обеспечению безопасности выборов в Государственную думу.

Такое заявление российский президент сделал в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, пишет РГ.

Кроме того, президент отметил, что серьезной отдачи россияне ждут и от полиции. Среди приоритетов — беспощадная борьба с криминалом и коррупцией, повышение безопасности на дорогах.

Прокуратуре президент поручил держать под контролем вопросы с выплатой заработной платы.

Также Путин отметил важную роль Следственного комитета, который отвечает за расследование опасных видов преступлений. "Рассчитываю, что сотрудники СКР будут эффективно выполнять свои задачи и готовить выверенную доказательную базу для вынесения объективных, справедливых судебных решений", — заметил он.

Кроме того, во время встречи Путин поручил наградить погибших в Сирии медиков и полковника.

"Я прошу министерство обороны представить всех наших товарищей к государственным наградам и сделать все, чтобы поддержать в трудную минуту их близких", — заявил Верховный главнокомандующий.

Еще одной темой обсуждения были условия содержания заключенных в нашей стране. Президент России заявил о необходимости неукоснительно соблюдать требования к условиям содержания заключённых.

Напомним, в России в этом году задержали мужчины, планировавших серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Десять уроженцев среднеазиатских республик удалось перехватить по дороге в Сирию — где они собирались примкнуть к ИГИЛ (запрещенной в России организации). В России же уроженцы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии снимали в российских городах квартиры, работали охранниками, продавцами и таксистами, ходили в ночные клубы и параллельно готовили теракты с применением взрывчатки и огнестрельного оружия.

Они планировали взорвать два крупных торговых центра — "Галерею" на Лиговском проспекте и "Академпарк" на проспекте Науки. Какие цели у предполагаемых боевиков были в Москве, не сообщается.

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