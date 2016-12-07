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Источник Правда.Ру

Российским судьям стали чаще угрожать

Происшествия

 

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Число угроз, поступающих российским судьям, ежегодно возрастает, сообщил гендиректор судебного департамента при Верховном суде Р­Ф Александр Гусев.

"Угрожают физической расправой, а также повреждением личного имущества судей. За 2016 год было зафиксировано 35 таких случаев, в то время как, например, в 2013 и 2014 годах угрозы поступали 21 и 18 раз соответственно. Также возросло количество нападений на судей: в 2016 году было шесть установленных случаев, тогда как за весь 2015 год было всего два инцидента", — рассказал Гусев.

Решение проблемы видят в усилении мер безопасности. Например, судьям хотят выдавать мобильные устройства с тревожной сигнализации. По словам главы суддепа, испытания таких устройств уже проходят в ряде регионов со сложной криминогенной обстановкой, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее в Москве пришлось взять под охрану 6 судей из-за того, что им поступали угрозы.

Чаще всего охрану выделяют судьям, рассматривающим дела радикальных группировок.

В последние годы в России даже были случаи убийств судей. В 2013 году в Махачкале был застрелен в собственном автомобиле мировой судья Зайнутдин Маданов. А в 2016-м — в ночь на 11 августа в Шамильском районе Дагестана неизвестные застрелили судью Шамильского районного суда, от полученных ранений он скончался.

Случаи убийств судей имели место на Украине после Майдана. В 2014 году там убили судью, который вынес приговор захватчикам горсовета. От огнестрельных ранений 34-летний Александр Лободенко скончался в больнице в ночь на 12 февраля. Погибший судья избирал меру пресечения активистам, пытавшимся захватить горсовет во время протестных акций радикально настроенных сторонников евроинтеграции в январе 2014 года.

Кстати, после этого осуждение вызвал твит Алексей Навального. Блогер разместил в своем Twitter ссылку на сообщение СМИ об убийстве судьи, который решал вопрос об аресте участников массовых беспорядков. Он сопроводил ее словами: "Открытка судьям РФ".

"Этот месседж г-на Навального выглядит не только как глумление над человеческой жизнью, но и транслирует позитивное отношение к убийству, — считает Ирина Яровая. — Фактически он своим поступком оправдывает преступление в Кременчуге, совершенное в отношении судьи".

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