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Источник Правда.Ру

Рамзан Кадыров срочно прооперирован в Чечне

Происшествия

Глава Чеченской Республики получил травму на тренировке и был прооперирован. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в "Инстаграме", пишет Life.ru.

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Фото: AP

— Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления… После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши врачи — самые лучшие, умелые, опытные, — написал Кадыров.

— Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так, — добавил глава Чечни.

Как ранее писала Правда.Ру, в этом году в СМИ опубликовали информацию о покушении на Рамзана Кадырова. 3 октября "Новая газета" сообщила, что в начале лета 2016 года правоохранительные службы Чечни предотвратили самую масштабную" попытку покушения на Кадырова за всю историю.

"А почему я не в курсе?", — написал Кадыров в комментариями под публикацией новостного блога Kavkaz_pravda.

Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации "Новой газеты" выдумкой и "абсолютной ложью".

Напомним, этой осенью Рамзан Кадыров был вновь выбран главой Чечни. Он набрал подавляющее число голосов, оставив соперников далеко позади.

Кроме того, в октябре в семье Кадырова произошло значимое событие — у него родился сын.

"Дорогие друзья! Сегодня в дом моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова пришло огромное счастье — по милости Всевышнего у него родился сын Абдуллах, ещё один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник", — сообщил 10 октября председатель местного парламента Магомед Даудов.

Отметим, что это уже двенадцатый ребенок в семье Кадыровых. Двое из детей приемные.

В апреле этого года во время прямой линии Владимир Путин рассказал о Рамзане Кадырове. Он отвечал на вопрос, насколько правомерна ситуация с попытками поиска "врагов народа", о чем ранее говорил глава Чеченской республики.

"Я понимаю, о ком вы говорите, это один из руководителей наших регионов - Чеченской Республики. Он начал с того, что воевал с нами в лесу. Вместе с отцом. Отца никто не заставлял, он сам решил, что Чечня должна быть с Россией. С этими же убеждениями работает Рамзан Кадыров. Такие люди готовы рисковать всем в интересах своего народа. Но вы понимаете, что это за люди? Не говорю уже о том, что это Кавказ, люди горячие. И становление этих людей как руководителей региона идёт непросто. Все мы люди, все мы из своего прошлого. Но надеюсь, что руководитель Чечни, главы других кавказских регионов будут сознавать степень ответственности и перед своим регионом, и перед Россией в целом", - сказал Путин.

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Темы Чечня Рамзан Кадыров
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