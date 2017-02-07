Египет подтвердил: Крушение российского лайнера на Синае было терактом

Фото: AP

Крушение самолета А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург МИД Египта официально признал терактом. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем египетского внешнеполитического ведомства Ахмедом Абу Зейдом в ответ на опубликованный Белым домом список 78 терактов, "недостаточно освещенных в прессе".

Египетский дипломат, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес американских СМИ, которые, по его мнению, во многих случаях не сообщают о действиях террористов в Европе и по всему миру, отметил, что 9 из 78 упомянутых нападений произошли в Египте.

"Жертвами террористических операций стали десятки, а то и сотни человек, в том числе в результате падения российского лайнера на Синае и взрыва в коптской церкви Аль-Бутрусия, - сказал он. - Вызывает сожаление, что селективность и предвзятость, которую критикует Трамп, распространяется и на подход ряда западных СМИ к освещению терактов".

Египет и ранее не отвергал версию теракта на борту разбившегося 31 октября 2015 года российского самолета А32, однако Каир всегда призывал дождаться официальных итогов расследования, которые не обнародованы до сих пор. В МИД АРЕ неоднократно подчеркивали, что работа на всех этапах следствия велась, исходя из предположения, что авиакатастрофа была преднамеренным актом.

"Позиция Белого дома, - подчеркнул Абу Зейд, - согласуется с неоднократными призывами Египта о необходимости принятия всеобъемлющей, последовательной и неизбирательной антитеррористической стратегии, в том числе в ее политической, информационной и культурной аспектах".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, США обнародовали список терактов, которые не получили адекватного освещения в западных СМИ. Расширенный перечень опубликован на сайте Breaking 911.

В него попали 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них упоминается ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года, а также ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года, теракты в Париже в конце 2015 года, атаки в Стамбуле в июне 2016 года, трагедии в Ницце в июле 2016 года, взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем и многие другие.

По мнению обозревателя Pravda.Ru Дмитрия Нерсесова, это официальное признание крушения А321 над Синаем терактом - хороший знак для наших туристов:.

— Дело в том, что Египет до сих пор не квалифицировал крушение как теракт, тем самым оставлял возможность ошибки или неисправности. Признать теракт - это признать ответственность за недостаточный контроль в аэропорты со стороны самих египтян. Такое признание было необходимым, чтобы мы могли сполна требовать улучшения положения в египетских аэропортах - иначе, если крушение не было терактом, то вроде как бы нечего россиянам лезть в систему безопасности аэропортов. Раз они признали - это может означать снятие очередного (последнего?) препятствия, мешавшего нам потребовать необходимых мер, затем - принять их и открыть Египет для полетов и туристов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня