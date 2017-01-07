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Источник Правда.Ру

37 человек пострадали при стрельбе в аэропорту Флориды

Происшествия

В аэропорту города Форт-Лодердейл во Флориде вооруженный мужчина открыл стрельбу. В результате пострадали 37 человек, пятеро из них погибли.

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Фото: AP

По словам корреспондента телеканала CNN, оказавшегося на месте трагедии, в аэропорту "царила паника".

"Мы не понимаем, что происходит, мы не слышим, что кричит полиция", - сообщил он, добавив, что стрельба  произошла в багажном отделении нижнего этажа воздушной гавани.

Стрелявший был задержан, его допрашивают сотрудники ФБР. Сенатор Билл Нельсон в эфире телеканала CNN заявил, что нападавший имел при себе удостоверение военного на имя Эстебана Сантьяго.

По данным  агентства Associated Press (AP),  мужчина, открывший  стрельбу, в ноябре прошлого года имел контакты с сотрудниками ФБР, после чего был направлен на психиатрическую экспертизу.

По сведениям его источника в правоохранительных органах, указанная беседа состоялась в городе Анкоридж (штат Аляска). Во время разговора подозреваемый, которого, предположительно, зовут Эстебан Сантьяго, заверил, что его разум контролирует правительство США. Мужчина отметил, что американские власти якобы заставляют его смотреть видеозаписи, которые размещает в интернете террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

AP указывает, что после той встречи сотрудники ФБР вызвали полицию, которая отвезла Сантьяго на психиатрическую экспертизу. О ее результатах агентство не сообщает. Отделение ФБР в Анкоридже, как отмечает AP, подтвердило, что Сантьяго жил в этом городе и что оно участвует в расследовании произошедшего во Флориде.

Как сообщили СМИ,  Сантьяго прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. По данным источников телекомпании CNN, мужчина указал в документах, что везет с собой огнестрельное оружие. Подозреваемый достал его после получения багажа в аэропорту во Флориде и открыл огонь.

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Фото: AP

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают подозреваемого, заявил на пресс-конференции Скотт Израэль,  шериф округа Броуард, где находится Форт-Лодердейл. По его словам, власти пытаются установить, какими мотивами руководствовался злоумышленник. "Мы на ранней стадии расследования. В настоящее время ведущую роль в нем играет управление шерифа, - добавил он. - Если мы получим информацию о том, что инцидент имеет отношение к какому- либо виду терроризма, то все полномочия получит ФБР, а мы будем ему помогать".

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Фото: AP

Инциденты со стрельбой "слишком часто" случаются в США. Пресс-секретарь действующего президента США Джошуа Эрнест напомнил об этом на прошедшем в пятницу регулярном брифинге для журналистов. Его просили прокомментировать поступившие прямо по ходу брифинга известия о перестрелке в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида).

На момент общения с журналистами Эрнест не знал, поставлен ли в известность о случившемся действующий президент США Барака Обама, и обещал это уточнить. "Очевидно, что это событие того рода, которые мы наблюдаем здесь у нас в США слишком часто", - констатировал пресс-секретарь. Далее он изложил стандартные заверения в том, что "мыслями и молитвами" Белый дом сейчас вместе с пострадавшими, их родными и близкими, а также сотрудниками служб реагирования на ЧС.

Спустя некоторое время с заявлением выступил и действующий президент Барак Обама, который заявил в интервью телекомпании ABC, что мотивы мужчины, который открыл в пятницу стрельбу в аэропорту в  Форт-Лодердейл станут известны в течение ближайших суток.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о террористическом акте, Обама сказал: "Как правило, я не комментирую такие вопросы, пока не получу всю информацию". Он дал понять, что пока не располагает сведениями в полном объеме.

"Я думаю, в следующие 24 часа мы узнаем точно, как именно это произошло и какими были мотивы", - указал Обама. Он подчеркнул, что представители администрации находятся в контакте с властями Флориды.

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