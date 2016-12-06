За взятку в $50 тысяч арестован старший следователь СК по особо важным делам

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила об аресте старшего следователя по особо важным делам Александра Сорокина за взятку в 50 тысяч долларов.

"В Следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК подполковника юстиции Сорокина Александра по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в особо крупном размере", - сказала она. Статья грозит лишением свободы до 15 лет.

По ее словам, Сорокин получил от адвоката взятку в виде денег в сумме $50 тыс. за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Расследование этого уголовного дела займется первое следственное управление Главного следственного управления СК России. Сорокин задержан и арестован.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы, в ходе судебного заседания был санкционирован арест Александра Сорокина.

"В отношении Сорокина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала она.

Жестко реагировать на нарушение закона, оперативно возбуждая уголовные дела на своих сотрудников, нарушивших закон - такова позиция Следственного комитета России. При этом совершенно не будет приниматься во внимание ни чины, ни должности, ни былые заслуги.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев задержан в Сочи по подозрению в нарушении действующего законодательства, в отношении него проводятся следственные действия.

О каких именно нарушениях идет речь, официальные источники не сообщают. Однако местные СМИ уже выдали информацию, что генерала задержали с миллиардом рублей. Такую сумму, по данным издания Волга-Каспий, нашли у него в квартире. Расследование связано якобы с распределением земельных участков при строительстве олимпийских объектов. Кстати, по данным СМИ, следственные действия ведутся на территории Краснодарского края уже неделю. В мэрии Сочи уже опровергли информацию об обысках в администрации города.

Напомним, после ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СМИ появилась информация, что вслед за ним дела заведут еще на нескольких крупных чиновников. Речь шла о семи госслужащих. Их имена не раскрывались.

Накануне очередного президентского послания Федеральному собранию социально активная часть россиян замерла в ожидании: в 2016 году государство столкнулось с множеством судьбоносных вызовов в политике и экономике; твердое слово самого в планетарном масштабе влиятельного человека последнего десятилетия - здесь и сейчас на вес золота.

Не менее важное место в умах и сердцах соотечественников занимает с 15 ноября этого года тема борьбы с коррупцией. И вот тут общественное мнение, как показывают результаты свежих социологических опросов, напоминает сломавшийся барометр: только что стрелка показывала бурю - и в считанные секунды перескочила на великую сушь, после двинулась обратно.

Но о коррупции Путин сказал 1 декабря до обидного мало: мол, будем нещадно бороться, неприкасаемых нет, чиновник наш в своем большинстве честен и порядочен, суд разберется, излишний информационный шум вокруг резонансных дел создавать не надо (последнее, конечно, рафинированный оксюморон, но сейчас не об этом). Почему же президент не счел нужным внести хоть какую-то вербальную ясность в столь злободневный для жителей РФ вопрос?

Об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Андрей Соколова "Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции".