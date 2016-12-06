По делу о гибели детей в ДТП в Югре арестованы три фигуранта

До 4 февраля останутся под арестом три фигуранта дела о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в Югре. Такое решение принял Ханты-Мансийский районный суд.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Первыми, по информации ТАСС, были арестованы водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель перевозчика Александр Сидорук. Позднее судом было принято решение об аресте водителя грузовика Раиля Саитханова.

"Саитханов взят под стражу. Он, Сидорук и Зайнуллин арестованы до 4 февраля 2017 года", — цитирует представителя суда РИА Новости.

Раилю Саитханову Следственный комитет предъявил обвинение по уголовному делу о смерти 12 человек в ДТП с пассажирским автобусом на трассе в ХМАО.

Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении директора нефтеюганской детской спортивной школы олимпийского резерва "Сибиряк" Ирины Тарасовой по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

По мнению и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светланы Петренко, водители автобуса и оного из грузовиков грубо нарушили правила дорожного движения, спровоцировав тем самым аварию.

По восстановленной хронологической картине ДТП, навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача. "Первый встречный грузовик "зацепился" по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу", - объяснила Петренко.

Как стало известно в ходе расследования, автобус с детьми ехал без сопровождения машины ДПС, поскольку, согласно существующим правилам, для такого сопровождения колонна автобусов должна быть числом не менее трех.

Генпрокуратура будет добиваться изменения правил перевозки детей после крупного ДТП в ХМАО, где погибли 12 человек, в том числе 10 детей, сообщил во вторник официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, эти правила необходимо изменить, если и не для всех регионов, то для областей со сложными погодными условиями - обязательно.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в минувшее воскресенья на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два грузовика, автобус и два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали 12 человек, 10 из них - дети.

В автобусе, попавшем в аварию, ехала детская команда по акробатике, возвращавшаяся с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганс.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело.