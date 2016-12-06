Эксперт: Школьную медицину "оптимизируют" не там, где надо бы

Из Санкт-Петербурга сообщили о том, что в больнице скончался школьник, которого "скорая помощь" забрала накануне прямо с урока физкультуры в одной из школ города. Пятнадцатилетний мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован в медучреждение в состоянии клинической смерти.

Фото: скриншот с youtube.com

После того как в самом начале занятий по физкультуре ребенок потерял сознание, школьные медики незамедлительно стали оказывать ему первую врачебную помощь. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь, которая прибыла достаточно быстро.

Прямо на месте, в спортзале школы, были проведены все соответствующие мероприятия с применением необходимого спецоборудования - искусственное дыхание, закрытый массаж сердца, дефибриллятор, кислородная маска, после чего в срочном порядке ребенок был отправлен в больницу. Однако спасти школьника медикам так и не удалось.

Как такое могло произойти на уроке, Pravda.Ru спросила руководителя Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, члена комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина.

- Случаи смерти детей в школах участились. В чем причины этого?

- Не то что участились, просто об этих случаях стали говорить. Надо просто иметь нам объективную статистику. Обратила на это внимание одна газета, вторая газета, и теперь мы говорим, что случаи участились.

А если мы возьмем объективную статистику, как часто дети, к сожалению, внезапно погибают во время занятий физкультурой или в школах? Я был бы осторожен утверждая такое. Может быть такое, но надо это проверить. Это первое.

Второе. Конечно, здесь нам необходимо решать вопрос не только о возвращении медицины в школу, но и о совершенно новом ее наполнении. Мы должны наполнить новым содержанием. Но при этом, решать вопросы с более грамотным, более профессиональным подходом к оценке состояния здоровья детей. Нельзя не заниматься и решением вопроса о занятиях физической культурой.

Это тоже очень важно, чтобы диспансеризация детского населения не была формальной. И, конечно, надо работать с родителями. Я вижу решение этой проблемы как раз в том, чтобы школьный врач был в центре всех этих проблем, и интегрировал эту деятельность, направленную на информирование родителей о состоянии здоровья ребенка, взаимодействовал с поликлиниками, наблюдал и требовал качественное диспансерное наблюдение этих детей и т.д.

Потому что есть вещи, которые трудно предсказать. Например, ребенок перенес ангину, у него возникло осложнение - миокардит. Очень часто стафилококковая инфекция вызывает поражение миокарда, а это сопровождается нарушениями сердечного ритма. ребенок пошел на физкультуру, где большая нагрузка на сердце -и вот вам внезапная смерть.

Я помню, в моей практике был случай много лет назад, когда неожиданно умер ребенок в детском саду, а на вскрытии оказалась большая аневризма мозга. В те годы невозможно было проводить такие исследования. То есть, все очень не просто. Но концептуально мы должны на это обратить внимание, создать и отладить всю эту систему.

Нужны не какие-то разрозненные мероприятия, должна быть создана система динамического, комплексного медицинского сопровождения наших детей в период обучения в школе, в интернатах, в техникумах. И обратить внимание на допуск учащихся к занятиям физической культурой.

Здесь революцию сразу делать не нужно, но эту систему надо создавать. Это нельзя сделать неожиданно - с понедельника, со среды. Но мы находимся, в целом, на правильном пути.

15 декабря мы проведем большие парламентские слушания по школьной медицине, где и будем обсуждать эту проблему со всех сторон.

- Есть ли проблемы в организации оказания медицинской помощи в школах?

- Конечно, есть. Сегодня в рамках оптимизации фактически выдавили психологов со школ. И теперь все критические психологические кризисы у детей находятся вне контроля. Большая проблема со школьной медициной, которая сейчас существует на правах какой-то падчерицы. Мы все оптимизируем, а в результате пожинаем такие плоды. Не там оптимизировать надо!

Сейчас очень важно не проводить сокращений и оптимизаций в сфере охраны здоровья, потому что лечить потом будет дороже. Надо больше заниматься столь важной профилактикой, делать объективной и качественной диспансеризацию, проводить профилактические осмотры. И все это - без формального подхода.