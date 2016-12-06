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Источник Правда.Ру

Что губит наших детей на уроках физкультуры

Происшествия

Сегодня стало известно, что в больнице скончался школьник, которого "скорая помощь" забрала накануне прямо с урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга. Пятнадцатилетний мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован в медучреждение в состоянии клинической смерти.

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источник Pravda.Ru

После того как в самом начале занятий по физкультуре ребенок потерял сознание, школьные медики незамедлительно стали оказывать ему первую врачебную помощь. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь, которая прибыла достаточно быстро. Прямо на месте, в спортзале школы, были проведены все соответствующие мероприятия с применением необходимого спецоборудования — искусственное дыхание, закрытый массаж сердца, дефибриллятор, кислородная маска, после чего в срочном порядке ребенок был отправлен в больницу. Однако спасти школьника медикам так и не удалось.

Как такое могло произойти на уроке, Правда.Ру спросила у профессора, директора Института возрастной физиологии, академика Российской академии образования Марианны Безруких.

— Кто виноват в этом?

— Здесь есть несколько причин. Одна из первых и главных — это непрофессионализм педагога. Плохая подготовка или отсутствие вообще квалификации у учителей физкультуры. К сожалению, у нас часто бывает, что уроки физкультуры ведет тренер, который не имеет соответствующей подготовки. Он не знает ни возрастных особенностей ребенка, ни индивидуальных особенностей. А это коррекционная школа. Это дети с особенностями развития, с особенностями функционального состояния, подростки особенно.

У подростка сегодня все может быть хорошо, а завтра у него функциональные отклонения в деятельности сердца, дыхания, сосудов и т.д. И любой педагог, работающий с ребенком, особенно педагог, который дает ребенку физические нагрузки, должен это хорошо знать, должен это понимать, должен уметь по внешним признакам видеть плохое состояние ребенка. Вообще, уметь следить за состоянием ребенка. Поэтому я считаю, что первая причина, это отсутствие квалификации у педагога.

Вторая причина. К сожалению, сегодня школа не имеет реальных данных о состоянии здоровья детей. Этот вопрос сейчас решается. Как он будет решен, мне сложно сказать, потому что есть закон минздрава, запрещающий передачу данных о состоянии здоровья в образовательные организации. Это вторая причина.

Третья причина — отсутствие медицинской сестры и врача в школе. Я не исключаю, что этого ребенка можно было спасти, если ему сию секунду была бы оказана медицинская помощь. К сожалению, сегодня медсестра или врач в школе присутствуют только на бумаге. Очень редко их можно застать в образовательной организации. У них есть свои медицинские задачи, у них есть планы прививок, у них есть планы профилактических мероприятий, но постоянное присутствие медицинской сестры или врача в школе - это очень редкое явление.

Мне кажется, это три основные причины: отсутствие квалификации, отсутствие медицинских данных о состоянии здоровья детей и отсутствие медицинской сестры или врача в школе, которые могут оказать срочную медицинскую помощь.

— Нормативы, которые требуют выполнять на уроках физкультуры, не слишком высокие?

— Дело не в нормативах. Как раз это все касается квалификации педагога. Квалифицированный педагог будет требовать от ребенка только то, что ребенок может сделать. А неквалифицированный будет требовать от всех одинаково. Это вопрос квалификации. Это не вопрос нормативов. Хотя нормативы тоже требуют отдельного разговора.

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Темы дети школа происшествия Марианна Безруких
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