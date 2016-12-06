Смертельный урок физкультуры: Умер 15-летний школьник

Скончался пятнадцатилетний школьник, которого скорая помощь забрала в больницу 5 декабря прямо с урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга.

Фото: AP

По этому факту, как сообщает региональное управление Следственного комитета России, начата доследственная проверка.

По информации, предоставленной региональным ГУМВД, подросток 2001 года рождения, ученик 9-го класса санкт-петербургской коррекционной школы № 34 в состоянии клинической смерти был госпитализирован в детскую городскую больницу имени Раухфуса.

"Днем 5 декабря 2016 года школьник, находясь на уроке физкультуры в спортзале одной из школ, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Утром 6 декабря 2016 года наступила смерть мальчика", — говорится в сообщении.

После того, как в самом начале занятий по физкультуре ребенок потерял сознание, школьные медики незамедлительно стали оказывать ему первую врачебную помощь. Одновременно администрация школы вызвала скорую медицинскую помощь, которая прибыла достаточно быстро. Прямо на месте, в спортзале школы, были проведены все соответствующие мероприятия с применением необходимого спецоборудования - искусственное дыхание, закрытый массаж сердца, дефибриллятор, кислородная маска, после чего в срочном порядке ребенок был отправлен в больницу. Однако спасти школьника медикам так и не удалось

Как сообщает сайт школы, в учреждении реализуются образовательные программы, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, умственной отсталостью, тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра).

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, к сожалению, это не первый случай смерти школьника во время занятий. Так, в Татарстане, прямо во время урока, скончался 15-летний ученик. Он потерял сознание, к нему вызвали скорую помощь, но ребенок умер еще до приезда медиков. причем ранее проблем со здоровьем у школьника не отмечалось, он активно занимался спортом, выступал в составе хоккейной команды.

Ранее в Санкт-Петербурге, в одном из детских садов, скончался 6-летний ребенок. Хотя медицинская помощь была оказана достаточно быстро, спасти малыша не смогли.