Генерал авиации объяснил взрывное разрушение "Ту-154"

Фото: AP

СМИ сообщили о вероятности взрыва на борту Ту-154, который потерпел крушение над Сочи. Такие выводы сделала технический эксперт по фото самолета.

О взрыве в багажном отсеке свидетельствует изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа свидетельствует. Об этом Юрий Антипов рассказал в интервью BFM.

"Левый борт грузового отсека — там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека, обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температуры", — отметил он.

По официальным данным, версия теракта исключена.

Был ли взрыв на борту, Правде.Ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.

— Что вы думаете об этих аргументах?

— Я сам лично не видел этой информации, это во-первых, а во-вторых, всякое может быть. Но я не думаю, что был теракт. Тут удар о воду был касательным, именно зацепилось правое крыло, и потом сильно хвостовая часть ударилась. И в этом случае произошел разрыв силовых элементов. Основные силовые элементы — это лонжероны, там два лонжерона идет на крыле, именно по центру фюзеляжа, и угловые откосы есть. Они очень мощные. И вот при ударе они передают нагрузку такой силы, что происходит разрыв фюзеляжа и отсеков.

Передний отсек порвало за счет того, что динамический удар мог передаваться по балкам, усилителям лонжеронов, по типу взрывной волны. Я не отрицаю, что, может, и что-то взорвалось, но в мои предположения говорят о том, что разрушение могло быть спровоцировано не взрывным характером, а именно сильным ударным характером, динамическим. Это часто похоже на взрывную волну.

Когда мы были на авиационных происшествиях в боевой авиации, там бывали такие случаи: мы идем без боеприпасов, а потом разрушением по отдельным деталям показывало, как будто на борту был взрыв.

Но взрыв на борту может быть инициирован частично еще и тем, что осколки еще не попали в воду полностью, в это время топливные баки тоже детонировали, а топлива была полная заправка. Жгуты электропитания идут рядом по бортам фюзеляжа — как раз инициируют искру. Но тут не взрыв детонаторов и взрывных каких-то систем, а именно сочетание эксплуатационных факторов ударного характера при самой катастрофе. Вот о чем я думаю. И я склоняюсь к этому варианту пока.

Я полностью не подтверждаю вашу версию, я не знаю, кто из экспертов это заявляет сегодня…

— Юрий Антипов. То есть можно говорить об опровержении его версии?

— Опровергать тут смысла нет. Если бы у меня были полные материалы расследования, я бы тогда мог оперировать. Мы говорим о вариациях развития событий. Он, наверное, тоже смотрит как на вариации развития, что отдельные детали были разорваны изнутри. Все правильно, удары такие, потому что внутреннее напряжение балок, силовых элементов, направлено именно изнутри во внешнюю часть. Там технологии такие.

Я не отрицаю, что, возможно, и взрыв какой-то был. Но что это была именно какая-то подложенная бомба, тротил — я пока бы крайне осторожно к этому относился. Многие над этим думали, и мы пришли к выводу, что создаются такие динамические условия, и они близки к взрывному характеру. Разрывы происходят именно от силовых элементов. А удар был достаточно сильный. Масса самолета, во-первых, масса топлива, груз, и это все в динамике.

Мне многие говорят, что, мол, удар о воду смягчается, не так, как о поверхность бьется, о землю, скалы, камни. Вы знаете — нет. Плотность воды при больших скоростях полета самолета динамически получается практически то же самое, что твердый грунт.

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