Тела погибших при падении самолета EgyptAir иностранцев начали передавать родным

Египетские власти приступили к процессу передачи родственникам останков иностранных граждан, погибших при крушении в мае над Средиземным морем египетского самолета. Об этом сообщил представитель руководства авиакомпании EgyptAir.

Фото: AP

По его словам, "в пятницу были переданы родным останки двух жертв катастрофы — граждан Ирака и Судана". Он также отметил, что передача останков египтян завершена. "Египетским семьям были переданы останки 40 человек, в том числе экипажа самолета", — отметил представитель авиакомпании, передает ТАСС.

Напомним, 19 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров. Самолет исчез через 20 минут после захода в пространство Греции, он упал в море. На борту находились 56 пассажиров (из них трое детей) и 10 членов экипажа. Некоторые обломки были найдены к югу от греческого острова Карпатос.

Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных фрагментов лайнера было установлено 15 июня, вскоре после этого были найдены и подняты на поверхность два черных ящика.

В начале июля из воды подняли останки всех погибших. Тела доставили в египетскую Александрию, где их передали судмедэкспертам для экспертизы ДНК.

Французский эксперт, бывший летчик гражданской авиации Жерар Фельтзер заявил, что "по всей вероятности, разрушение самолета в воздухе произошло очень быстро. Это могло быть вызвано как технологическим взрывом, так и взрывом бомбы. Взрывное устройство могло быть доставлено на борт вместе с едой для пассажиров".В интернете днем появилось видео, на котором, по предварительным данным, запечатлен момент падения самолета египетской авиакомпании EgyptAir.

Летом были обнародованы данные расшифровки одного из "черных ящиков", разбившегося над Средиземным морем самолета. Данные с "черного ящика" свидетельствуют о том, что задымление было зафиксировано в туалете и отсеке авионики.

Напомним, французское издание Le Parisien со ссылкой на данные системы ACARS, предназначенной для передачи коротких сообщений между самолетом и наземными станциями до этого сообщало, что за сутки до катастрофы на самолете трижды были зафиксированы неполадки, связанные с задымлением. Так, датчики дыма срабатывали в частности в туалете и бортовом отсеке. При этом экипаж не сообщал об инциденте во время своей последней остановки в аэропорту Парижа.

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