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Источник Правда.Ру

В Москве уменьшилось число пострадавших от петард

Происшествия

Двадцать пять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в Москве в результате неосторожного обращения с петардами за период с 31 декабря по 6 января, четверо из них госпитализированы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

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Фото: AP

"За новогодние праздники, с 31 декабря по 6 января, количество пострадавших при неосторожном обращении с петардами значительно меньше, чем в прошлом году: 25 человек, в том числе шестеро детей, обратились за медицинской помощью. В прошлом году за аналогичный период было 30 пострадавших (включая восемь детей)", — сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что на госпитализацию из-за петард в этом году были направлены 19 человек, включая четверых детей, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших снизилось. Причина тому — профилактические мероприятия, которые проводились в предновогодние праздники по разъяснению правил осторожного обращения с петардами.

Как ранее сообщала Правда.Ру, виноваты в ЧП зачастую люди. Покупают этот товар отнюдь не только в специализированных магазинах, но и с рук. И кто там может гарантировать, что "нонеймовая" китайская петарда относится к условно-безопасному 1-3 классу — а не рванет так, как армейский взрыв-пакет, применяющийся при тренировке бойцов в качестве заменителя боевых гранат? Где гарантия, что даже сам по себе неплохой салют при пуске вдруг не наклонится горизонтально — особенно, если его установили на хлипкую поверхность, вроде неутоптанного снега?

А ведь высота подъема составных частей таких салютов — до 70 метров в высоту, по горизонтали "дальность" можно смело умножать в 2-3 раза. Кстати, убойная сила пули пистолета Макарова или "Нагана" тоже сохраняется на расстоянии около 300 метров…

Поэтому эксперты рекомендуют оставить петарды и салюты профессионалам, ну, а если вы хотите сами устроить безопасный фейерверк, возьмите уроки задолго до праздников.

Добавим, что всего в первый день нового года в подмосковную службу-112 поступило более 30 тысяч звонков. Это на 50% больше, чем в будние дни. В основном люди обращались в связи с драками, ожогами из-за петард, с вирусными инфекциями и отравлениями.

По сравнению с 1 января 2016 года число обращений существенно уменьшилось.

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