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Задержан подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы

Происшествия

 

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мвд.рф

Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, в соцсети выложили видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо

"Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе полиции.

В итоге мужчина, который открыл стрельбу, был установлен. Им оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

Также сегодня стало известно, что житель Краснодара в подземном переходе в центре города несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своей знакомой, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Следственного комитета России по Краснодарскому краю РБК подтвердили факт происшествия. "Сейчас устанавливается мотив. Женщина, по предварительным данным, его знакомая не пострадала. Мужчина выстрелил три раза мимо, после этого покончил с собой. Женщина доставлена в отдел и дает показания", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и устанавливают обстоятельства происшествии.

В преддверии Рождества в российских городах усилили меры безопасности. Около четырех с половиной тысяч сотрудников правоохранительных органов и дружинников будут обеспечивать общественный порядок в Москве в ходе празднования Рождества.

Основное внимание будет уделено местам, где будут проходить рождественские богослужения — наряды московской полиции будут нести службу возле православных храмов и монастырей. Предварительно эти территории будут проверены кинологами.

Основные рождественские мероприятия пройдут в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре, Богоявленском соборе.

Службы в рождественскую ночь пройдут в более чем 400 храмах. Сотрудники полиции обратились с просьбой к столичных жителям соблюдать правила поведения в общественных местах в ходе праздника.

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