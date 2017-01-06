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Источник Правда.Ру

Четыре человека умерли после застолья в Красноярске

Происшествия

Тела четырех человек были обнаружены 5 января в одной из комнат общежития в Красноярске. 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет и 38-летняя женщина перед гибелью в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль "Тайм-аут", который приобрели в павильоне, установило следствие. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

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Источник фото: архив Правды.Ру

За столом находились еще двое, правда, они пили лишь водку и не отравились, передает РИА новости.

Правда, позже местный СК обнародовал информацию, что причиной смерти четырёх человек в Красноярске могли стать наркотики, а не алкоголь.

"Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нём не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Все чаще в СМИ появляются смертельные случаи отравлений алкоголем. Накануне Правда.Ру сообщала, что в квартире одного из домов села Ильинка в Бурятии было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления спиртным. Парень на праздники приехал в гости к отцу в село Ильинка. Когда вечером отец ушел в гости, молодой человек нашел в квартире бутылку водки и полностью выпил её содержимое за достаточно короткий промежуток времени. Значительный объём употреблённого алкоголя привёл к резкому токсическому воздействию этанола на организм подростка, в результате которого молодой человек скончался на месте происшествия.

Ранее трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался.

А на Дальнем Востоке четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

Кроме того, массовое отравление "Боярышником" произошло в Иркутске. Число жертв спиртосодержащего концентрата там уже увеличилось до 76 человек, пострадали больше 120.

Между тем на праздниках россиян попросили не пить непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства и бытовую химию, а также контрафактный алкоголь.

В полиции напомнили, что признаками контрафакта является отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток или наличие опечаток в маркировке крышек. Уточняется, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете, в ларьках или с рук.

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Алкоголизм — самый страшный убийца России
Темы алкоголь массовое отравление в Иркутске
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