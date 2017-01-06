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Источник Правда.Ру

Неизвестные открыли огонь из автомата в центре Москвы

Происшествия

Полиция ищет неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

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Фото: AP

"Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе полиции. Ранее в социальных сетях появились видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.

Напомним, ранее СМИ сообщали о нескольких "стреляющих свадьбах" в столице. Летом 2013 года неизвестные стреляли из окон иномарок на Люблинской улице.

Стрельба велась из травматического оружия. В свадебном кортеже, в частности, были замечены внедорожник BMW X5 и лимузин Chevrolet. Предположительно, из иномарок палили выходцы из республик Северного Кавказа. В связи с поисками стрелков на юго-востоке Москвы был объявлен план "Перехват".

Это повторилось в 2014 году на улице Корнейчука. А 2015 году перестрелка кавказцев произошла у Даниловского монастыря в Москве. Как сообщает "Кавполит", перестрелка возле московского монастыря началась после того, как водитель автомобиля марки Mercedes врезался в машины на парковке, после чего началась стрельба с участием лиц кавказской национальности и сотрудников ОМОНа.

Пострадал один человек, жители кавказских республик были задержаны, прибывшая на место происшествия полиция установила, что это "была свадьба".

Кстати, после череды кавказских свадеб со стрельбой в Чечне разработали свадебный этикет. В частности, помимо табу на распитие спиртных напитков и стрельбы из любого вида оружия, участникам свадебных церемоний запрещены "вольные реплики и действия, а также неприличные телодвижения", танец с двумя и более партнершами за один выход, обмен партнершами во время танца.

Под запрет попал и танец невесты. Подругам девушки нельзя "соревноваться" в танцевальных способностях с юношами, а также совершать более трех танцевальных кругов за один выход. Молодым людям запрещается просить у девушек разрешения на танец, "сокращать дистанцию менее чем на расстояние вытянутой руки", преграждать путь уходящей с площадки девушке.

В списке запретов также разрезание свадебного торта.

Тамада обязан строго следить за соблюдением предписаний и жестко пресекать любые отклонения от свадебного этикета. В случае некорректного поведения гостей праздника администрация увеселительного заведения обязана вызвать полицию, говорится в распоряжении.

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