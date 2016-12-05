Во время матча между "Спартаком" и "Рубином" на стадионе "Открытие арена" умер болельщик

Сегодня на стадионе "Открытие Арена" проходит матч московского "Спартака" с казанским "Рубином". Это заключительный матч 17 тура РФПЛ, в которой спартаковцы обязательно должны реабилитироваться после поражения в Самаре.

Началась игра с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе футболистам бразильской команды "Шапекоэнсе" и юным спортсменам, разбившимся вчера в страшной автомобильной аварии в Юрге. Первый символический удар по мячу нанес российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Матч проходит под непрекращающимся снегопадом, что, конечно, вносит в игру команд свои коррективы.

Однако, спустя всего полчаса после начала матча, в секторе "Спартака" происходит трагедия. Один из болельщиков "красно-белых", мужчина лет 60-ти, плохо себя почувствовал еще до начала игры и потерял сознание.

К нему вызывают медиков. Но 20 минут усилий врачей оказываются напрасными — мужчина умирает прямо на трибуне.