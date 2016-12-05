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Источник Правда.Ру

Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе

Происшествия

Самолет, на борту которого находилась делегация кабинета министров Польши, мог потерпеть авиакатастрофу. Как сообщает польский таблоид Fakt. pl, ссылаясь на рассказ журналиста правительственного пула Збигнева Парафяновича, представляющего газету Dziennik Gazeta Prawna, трагедия могла произойти на прошлой неделе, когда правительство возвращалось в Варшаву из Великобритании.

Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастроф
Фото: АР

По словам репортера, перед вылетом из британского международного аэропорта Лутон он услышал о двух вариантах возвращения журналистского пула и персонала в Польшу: военным бортом или правительственным Embraer 175. В первом случае полет занял бы 4 часа, во втором — 2,5 часа. Выбрали последний вариант.

По словам журналиста, когда сотрудники СМИ уже сидели в салоне Embraer 175, на борт стали подниматься политики. Но сидячих мест не хватило, в итоге некоторым пришлось бы стоять весь рейс. Один из министров попытался уговорить коллег вылететь позже, но безуспешно.

Между тем стюардессы и обслуживающий аэропорт персонал сообщили о недопустимости того, чтобы плохо сбалансированный самолет получил разрешение на взлет. И только капитана правительственного судна поставил точку, заявив об отказе взлетать, пока проблема не будет решена.

Позже часть добровольцев покинуло Embraer 175. На его борту находились: премьер-министр Беата Шидло, вице-премьер Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Антоний Мачеревич, министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, командующий Вооруженными силами генерал Марек Томашицкий. Если бы не действия капитана лайнера, они могли бы погибнуть.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился Ту-154, в которой погиб президент страны Лех Качиньский и другие руководители государства. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

По данным прокуратуры Польши, непосредственной причиной катастрофы самолета Качиньского стали ошибки в действиях экипажа лайнера.

Согласно отчета межгосударственного авиационного комитета в 2011 году. непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Как отмечала ранее прокуратура Польши, непосредственной причиной катастрофы самолета Качиньского стали ошибки в действиях экипажа лайнера.

Следствию удалось выяснить, что во время полета пилотам судна мешали третьи лица, которые заходили в кабину пилотов, распивали там спиртные напитки и мешали вести самолет. Запись свидетельствует о том, что командующий ВВС Польши генерал Анджей Бласик, который летел этим же рейсом, заставлял пилота Ту-154 выполнять его команды, невзирая на протест летчика, который собрался увести судно на запасной аэродром.

Pravda.Ru сообщала, что экс-президент Польши Лех Валенса обвинил в катастрофе Леха и Ярослава Качиньских. "Если победит правда, даю голову, что первыми из ответственных за смоленскую трагедию будут братья Качиньские", — написал он в своем аккаунте в Facebook. По мнению Валенсы, они принимали "безответственные решения" и хотели "использовать Катынь для избирательной гонки".

А министр обороны Антони Мачеревич заявил, что катастрофа с лайнером Ту-154 под Смоленском была устроена с целью лишить страну руководства и независимости. Правда, потом он сказал, что его слова были "раздуты прессой".

Ранее стало известно, что в рамках очередного расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли высокопоставленные деятели Польши, будет эксгумировано тело президента Леха Качиньского. Согласие на процедуру уже получено у брата-близнеца, лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

"Это будет одна из первых, если не первая эксгумация. После доставки тел в Польшу не были проведены элементарные действия — осмотр останков, вскрытия. Врали, что это по санитарным причинам. В то же время всем военным, которые гибли в ходе миссий, проводили вскрытие после возврата тела в Польшу. То, что происходило после катастрофы, было одним большим скандалом", — заявил Ярослав Качиньский.

Собственно, дело, по существу, ясное. Расследование проведено, выводы сделаны. Однако, шумиха и новые расследования преследуют целью отнюдь не докопаться до какой-то там правды, а обвинить известно кого. Только не получается, факты — вещь упрямая. Ну, а, чтобы доказать, что белое — это черное, действительно нужно время и силы.

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