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Источник Правда.Ру

Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"

Происшествия

Сегодня потерпел аварию российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов", выполняющего задачи у берегов Сирии.  Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Пилот катапультировался, и силами поисково-спасательной службы был поднят на борт авианесущего крейсера.

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Фото: AP

Самолёт упал в море при попытке совершить посадку на палубу авианосца. Причина аварии - обрыв троса, из-за чего истребитель выкатился за пределы палубы. Создана специальная комиссия, занимающаяся расследованием инцидентов с самолётами авиакрыла российского авианосца.

Прокомментировал этот инцидент по просьбе Pravda.Ru заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик, генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов.

- Что означает потеря "Адмиралом Кузнецовым" еще одного Су-33?

- Давайте рассмотрим, почему произошла авария. На палубе авиакрыла, на определенной высоте от поверхности,  лежит авиафинишер - специальный трос. Когда над ним при посадке пролетает самолет, то сзади, в хвостовой части, опускается гак - крюк на длинной штанге, который и должен зацепиться за трос. Таких основных тросов два. Есть еще и третий, аварийный, который поднимается только в случае обрыва первого.

Если оборвался первый, за ним - второй, то крюк от аэродинамического удара может отскочить, не попав на третий, аварийный, трос. Соответственно, скорость самолета не успела погаситься.

В этом случае надо было заходить на второй круг, если такая возможность есть. Однако, самолет еще могло и развернуть по полету и летчик при сходе с палубы, поняв, что вода близко, катапультировался.

В воздухе на такой случай постоянно дежурят два вертолета, другие поисковые спасательные силы и средства.  Поэтому пилота сразу подняли из воды, а самолет потерпел аварию, разбившись о воду и затонул.

Здесь я вам просто нарисовал картинку, как происходит в аналогичных аварийных случаях. Как было на самом деле - я не знаю.

Буквально месяц назад МИГ-29 взлетал с авиакрыла "Адмирала Кузнецова". И у него также при заходе на посадку был отказ техники, пилоту пришлось катапультироваться. Летчика подобрали, а истребитель затонул. И в этом случае, насколько я знаю, не было воздействия противника, а случилось сочетание многих факторов аварийной ситуации.

- Потеря Су-33 не существенна, главное, что пилот выжил?

- Это правильно, "железо" мы еще сделаем, а вот летчика подготовить, во-первых, очень дорогое удовольствие, и длительное время. Во-вторых, это будет большая морально-психологическая потеря. А в остальном - разберемся, выясним. Где-то на этих ошибках научим других, чтобы не повторялись они, и выйдем из положения.

А как иначе? На то и выполняются учебно-боевые полеты, чтобы учиться, чтобы извлекать опыт, нарабатывать свои определенные возможности, проверять их.

Если есть какие-то нюансы, которые проявляются уже в качестве аварийных ситуаций и отказов авиационной техники, или отказов от наземной или палубной техники, аэрофинишеров - тормозных устройств, конструкторы будут еще над этим работать.

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Темы Су-33 Владимир Попов Адмирал Кузнецов
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