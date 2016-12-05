МЧС предупредило Москву и Подмосковье - может сдуть и замести

5 декабря в центральной России ожидается метель, а на дорогах снежные заносы. Как сообщает МЧС, в Москве произойдет усиление ветра, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет "Эксперт", температура воздуха в Москве — от минус 1 — до минус 3 градусов, по области — от 1 до 6 мороза. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Водителям не рекомендуют парковаться возле деревьев и рекламных конструкций.

Ночью с понедельника на вторник будет облачно, снег, местами метель. Температура в Москве опуститься до 5-7 ниже ноля, в Подмосковье будет от 5 до 10 мороза. Днем 6 декабря также ожидается небольшой снег, метель и гололедица. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с.

Как сообщает ТАСС, из-за непогоды в аэропортах Москвы отменено более 50 авиарейсов и более 10 задержано. По состоянию на 08:30 мск, в Домодедово отменен 1 рейс, еще 3 будут выполнены с опозданием. В Шереметьево задержаны 10 рейсов, еще 52 выполняться не будет. В аэропорту Внуково задержан один рейс.

Напомним, в начале ноября из-за сильнейшего снегопада в Москве произошло 562 ДТП. Погибли 4 человека, 18 — пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГАИ.

"Чтобы войти в осенне-зимний период, надо поменять тормозную жидкость, которая могла за лето впитать влагу, поменять охлаждающую жидкость, проверить работу электропроводки, чтобы не было проблем в темное время суток.

Также следует обратить внимание на остекление автомобиля, на лобовое стекло, которое могло потерять свою первоначальную прозрачность, обратить внимание на работу стеклоочистителей, поменять их заблаговременно, чтобы улучшить видимость на дороге, потому что со временем резина теряет свою эластичность.

Необходимо проверить аккумуляторную батарею, потому что после наступления низких температур будет сложнее заводить транспортное средство, потому что все надеются на авось, и в итоге будут бегать.

Не забывайте поменять резину на соответствующую сезону. Она может быть как шипованная, так и нешипованная, здесь нужно отдать предпочтение тем маршрутам, по которым автолюбитель передвигается", — рассказал ранее Pravda.Ru ВРИО командира отдельного батальона ДПС УВД по Cеверо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Леонид Дильников.

Отметим, 12 ноября столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала новый погодный рекорд. Сумма суточных осадков в прошедшую пятницу достигла 25 мм. Предыдущий рекорд был 13,5 мм — именно столько выпало 11 ноября 47 лет назад. Также за один день норма месячных осадков была перевыполнена на 30%, отмечает центр "Фобос".

Как сообщил источник в экстренных службах РИА Новости, после ледяного дождя и гололедицы госпитализированы свыше 190 человек. Пострадавшие — из разных регионов, в том числе и Москвы и области.

По данным столичного управления ГИБДД, на дорогах Москвы за прошедшие сутки зафиксировано почти 900 аварий. в 24 ДТП пострадали 26 человек, среди пострадавших есть один ребёнок. Около 70 водителей задержаны за езду в нетрезвом виде.

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