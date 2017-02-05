Грабители спаслись бегством от девушки, оказавшейся мастером джиу-джитсу

Фото: AP

Девушка-подросток отбилась от грабителей в Италии. Трое 20-летних парней никак не ожидали, что наткнутся в темной подворотне на мастера джиу-джитсу.

Это случилось в городе Бергамо в Италии. Трое молодых мужчин решили отобрать телефон у 16-летней студентки, когда та возвращалась домой после занятий. Грабители догнали и окружили ее, после чего полезли к ней в куртку за мобильным телефоном, передает РИА Новости.

К несчастью для них, жертва грабежа оказалась мастером восточных единоборств и, применив один из приемов, обездвижила одного из бандитов. Двое его соучастников тут же обратились в бегство, а он сам сумел вырваться не сразу. В заметке издания Il Giorno отмечается, что мужчина скрылся с места преступления, "ни сказав ни слова".

Девушка осталась невредима и вернулась домой, после чего отнесла заявление в полицию, которая начала поиск преступников.

Спасаться бегством пришлось и преступнику в Калифорнии. В одном из секс-шопов вооруженный грабитель потребовал у сотрудниц торговой точки отдать ему все находившиеся в кассе деньги.

Как сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на британское издание The Mirror, двое девушек, работающих в магазине, не испугались нагрянувшего незваного гостя. И когда грабитель хотел было взять одну из них в заложницы, на него полетел град из фаллоимитаторов.

В конце концов, мужчине ничего не осталось, как сделать ноги. Полиция, изучившая запись камеры видеонаблюдения, разыскивает злоумышленника.

Не отстают и россиянки. В Воронеже отважная 26-летняя девушка смогла отбиться от опасного грабителя. Налетчик ударил горожанку в живот и попытался вырвать из ее рук сумку, но девушка оказалась не робкого десятка. Она оказала преступнику сопротивление. В это время мимо проходили люди, и грабитель был вынужден скрыться. Он прыгнул в автомобиль ВАЗ-2110 и уехал. Вскоре налетчика задержали. Им оказался 38-летний мужчина, за плечами которого уже есть судимости.

Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "Грабеж" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

На 25-летнюю жительницу Пушкина в подъезде напал неизвестный, вооружённый ножом. Разбойник, угрожая расправой, требовал, чтобы она отдала ему кошелёк. Положение становилось критическим, и тогда находчивая девушка, не стушевавшись, начала громко голосить: "Пожар!", и стучать в соседские двери.

Такого оборота событий злоумышленник не ожидал, испугавшись непредвиденных последствий, он отпустил свою потенциальную жертву, и бросился бежать из подъезда.

Отважная девушка, вспугнувшая преступника, сообщила о нападении в местный отдел полиции и сообщила приметы, по которым следует искать нападавшего.

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