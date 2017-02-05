На Урале собаки загрызли девочку на детской площадке

Тело семилетней девочки со следами собачьих укусов нашли в Свердловской области в районе деревни Пальмино Таборинского района. Труп обнаружили трое ребят на детской площадке.

"О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками", — информирует СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела семилетней девочки по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности". На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают местных жителей, ищут очевидцев.

Напомним, 3 февраля в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

В этот же день в центре Москвы нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. Его обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Позже была установлена личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта женщины. Ею оказалась вдова советcкого диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия.

По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Разведение собак на улице и их защита — это не гуманизм, а антигуманизм, рассказал Правде. Ру адвокат Дмитрий Аграновский:

"Это звери. Они могут быть хорошими и милыми, когда живут в квартире, но вообще, это звери, они представляют опасность. Когда растет популяция волков ил шакалов, допустим, специально обученные люди, охотники их уничтожают, потому что животные представляют опасность для сельского хозяйства и для людей. Здесь абсолютно та же ситуация. Но правоприменительная практика сейчас такая, что с этими собаками сделать практически ничего нельзя. Например, отстрел их в городе запрещен. Насколько я знаю, и отлов запрещен. Собаками просто перестали заниматься. Ими вообще перестали заниматься во всех наших городах. И они себя чувствуют хозяевами. А это звери. И какой с них спрос, с одной стороны. Но, с другой стороны, они же представляют опасность".

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