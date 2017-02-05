Стали известны подробности взрыва машины начальника милиции ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила некоторые подробности взрыва в машине начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олега Анащенко. В ЛНР ранее этот взрыв назвали терактом.

скриншот с видео на youtube

Мощность оценили в четыре-пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Из доклада также следует, что взрыв произошел во время движения.

Напомним, накануне в центре Луганска при взрыве в машине погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олег Анащенко.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - сообщили в народной милиции ЛНР.

В городе объявили день траура.

В прокуратуре Луганской народной республики заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 239 УК ЛНР («Террористический акт; совершение взрыва, устрашающего население в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлекшее умышленное причинение смерти человеку»), передает Лента.ру.

Ситуация на Донбассе остается напряженной. Сегодня в ЛНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и технику. Об этом заявил представитель народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в район населенного пункта Возрождение ночью также прибыла колонна украинской бронетехники.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на этой неделе потребовала прекратить огонь в Донбассе к 5 февраля.

О необходимости прекратить огонь говорили в ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и лидер Америки Дональд Трамп.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Как сообщала Правда.Ру, депутат Рады вчера напомнил Петру Порошенко, что тот обещал закончить войну в Донбассе за две недели.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", - написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

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