Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Европе снова ищут мигрантов-насильников, терзавших женщин на праздниках

Происшествия

В Австрии по меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин. Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев.

357758.jpeg
Фото: AP

Он подчеркнул, что ничего подобного в Инсбруке еще не происходило.В местной полиции считают, что домогательствами занималась одна и та же группа мужчин, чьи личности в данное время устанавливаются, передает РИА «Новости».

В прошлом году были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев из северной Африки и Ближнего Востока на жительниц Кельна на улицах города в ночь на 1 января.

Кстати, перед праздниками в Германии усилили меры безопасности. Сообщалось, что для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в крупнейших городах страны выйдет на улицу больше стражей порядка, чем обычно. Прежде всего, власти намеревались не допустить повторения событий прошлого года в Кельне, когда около тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин. Помимо этого, была угроза со стороны исламистов, особенно на фоне недавнего теракта на рождественской ярмарке в столице.Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности".

За это время уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года. "Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%.

Между тем, как пишут СМИ, преступления мигрантов в Германии замалчивают. В последние годы их число растет, то такие инциденты все реже мелькают в прессе. Дело в том, что есть политическая установка - не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения.

Председатель союза сотрудников немецких уголовных ведомств Андре Шульц заявляет, что до 90% совершаемых в Германии сексуальных преступлений вообще не включается в официальную статистику. Особенно эта практика замалчивания очевидна в отношении мигрантов.

По словам экспертов, сокрытие масштабов преступности - излюбленная политика немецких властей.

Молчит и пресса. Все дело в том, что немецким СМИ запрещено называть национальности подозреваемых.

 

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


"Молчание Европы": мигранты берут Старый Свет силой
Темы криминал мигранты
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Россия
Царскую Россию советским аршином не измерить
Евросоюз
Беззащитные европейцы брошены властями
Современная
"Могучая кучка" вылечит сердца
Читательский топ
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии

Законность деятельности оружейного завода в Лясковец начала проверять районная прокуратура в Горна-Оряховица.

Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Здоровье
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Александр Широкорад Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Paul Sandoval Три причины не отдавать Японии Курилы
Paul Sandoval Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Boris Shklovskiy Женщины-политики. Хоть сейчас на подиум - верите?
vkontakte_378129471 Жительница Рязанской области рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку
Валерий Николаевич Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
? ? В Европе снова ищут мигрантов-насильников, терзавших женщин на праздниках
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?