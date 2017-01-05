В Европе снова ищут мигрантов-насильников, терзавших женщин на праздниках

В Австрии по меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин. Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев.

Фото: AP

Он подчеркнул, что ничего подобного в Инсбруке еще не происходило.В местной полиции считают, что домогательствами занималась одна и та же группа мужчин, чьи личности в данное время устанавливаются, передает РИА «Новости».

В прошлом году были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев из северной Африки и Ближнего Востока на жительниц Кельна на улицах города в ночь на 1 января.

Кстати, перед праздниками в Германии усилили меры безопасности. Сообщалось, что для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в крупнейших городах страны выйдет на улицу больше стражей порядка, чем обычно. Прежде всего, власти намеревались не допустить повторения событий прошлого года в Кельне, когда около тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин. Помимо этого, была угроза со стороны исламистов, особенно на фоне недавнего теракта на рождественской ярмарке в столице.Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности".

За это время уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года. "Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%.

Между тем, как пишут СМИ, преступления мигрантов в Германии замалчивают. В последние годы их число растет, то такие инциденты все реже мелькают в прессе. Дело в том, что есть политическая установка - не предавать огласке преступления, совершенные беженцами, чтобы не разжигать антимигрантские настроения.

Председатель союза сотрудников немецких уголовных ведомств Андре Шульц заявляет, что до 90% совершаемых в Германии сексуальных преступлений вообще не включается в официальную статистику. Особенно эта практика замалчивания очевидна в отношении мигрантов.

По словам экспертов, сокрытие масштабов преступности - излюбленная политика немецких властей.

Молчит и пресса. Все дело в том, что немецким СМИ запрещено называть национальности подозреваемых.

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