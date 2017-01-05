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Источник Правда.Ру

Речь Обамы уронила солдата почетного караула

Происшествия

Во время последней речи действующего президента США Барака Обамы для военнослужащих неизвестный солдат почетного караула упал без сознания, сообщает Daily Mail.

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Фото: AP

Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов. 

В своей речи уходящий президент США поблагодарил военнослужащих за службу, заявив, что большей чести, чем быть верховным главнокомандующим, у него не было. Обама также призвал обеспечить плавный переход армии Соединенных Штатов под контроль избранного главы государства Дональда Трампа.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Хиллари Клинтон преследует череда мистических случаев с падением флагов США. В июле прошлого года после съезда Демократической партии мировая пресса обсуждаетла уже третий по счету случай, когда при приближении Клинтон американские государственные флаги начинают падать. В этот раз она и вовсе не прикасалась к ним, но при подозрительных обстоятельствах флаги все равно обрушились.

"Упавшие государственные флаги США в присутствии Хиллари — это явно "знак", данный нам свыше. И ничего хорошего этот "знак" ни для госпожи Клинтон, ни для США не несет", — пишут американские блогеры.

Подобные "плохие приметы" были и у других политиков. Некоторые СМИ писали о том, что "упавший траурный венок на Януковича окончился кровью и бегством его из страны — а на инаугурации перед ним же закрылись двери Рады".

В ходе инаугурации Порошенко упал часовой, выронив из рук карабин со штыком, который запросто мог заколоть нового президента. Этот момент зафиксирован видеокамерами телеканалов. Тогда, еще в июне 2014-го, журналисты гадали — не станет ли этот инцидент предзнаменованием для Киева, может быть, и из рук украинских силовиков, отправляемых Порошенко на расстрел мирных жителей Донбасса тоже "выпадет оружие"?

Кстати, Обама решил выступить с прощальной речью по примеру президента Вашингтона. Правда.Ру сообщала об этом. Барак Обама намерен выступить с прощальным обращением к нации 10 января.

По словам действующего президента США, он последовал примеру Джорджа Вашингтона, который написал прощальное обращение к американскому народу более 220 лет назад.

"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — цитирует заявление Обамы РИА "Новости".

А сегодня СМИ сообщили о послании пока действующего президента Штатов американскому народу, где Обама буквально похвалился своими достижениями, заявив, что при нынешней администрации был сформирован новый фундамент. Обама также отметил, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

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Темы Барак Обама выборы в США
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