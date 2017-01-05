Бунт дальнобойщиков в Петербурге: А мы хотим бесплатно!

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В Санкт-Петербурге протестующие против платного проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) дальнобойщики заблокировали движение на въездах магистрали, сообщает "Деловой Петербург". Акция продолжалась около часа, протестующие перекрыли пять полос.

Водители попытались силой заставить владельцев платной трассы (ЗСД) обеспечить им бесплатный проезд по "удобному" маршруту — при наличии бесплатной альтернативы.

"Дальнобойщики блокируют въезд на ЗСД в Петербурге. Таранят шлагбаумы и посты и встают. Половину въездов протаранили дальнобойщики. Оставили несколько, их открыли бесплатно. Водители говорят, что добились своего. Но стоят", — написал в своем твиттере журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

"Движение было приостановлено на пункте пропуска у Благодатной улицы. По разным данным, в акции участвовало от семи до десяти автомобилей, в том числе большегруз", - сообщил "Росбалт",

Дальнобойщики говорят, что платить "возможности не имеют", документы "могут не предъявлять", а бесплатного проезда буквально требуют.

"Мы выступаем за бесплатный проезд по ЗСД. Ситуация такова, что у этой дороги должна быть бесплатная альтернатива, а она отсутствует. Грузовые автомобили, например, могут попасть в порт под погрузку и выгрузку только через платный ЗСД",- убеждает Бажутин, хотя и в порт, и на другой конец города фуры могут проехать через "объездную" трассу вокруг Санкт-Петербурга, пишет Политонлайн.

Пользователей соцсетей ситуация возмутила. В сети недоумевают, почему водители хотят бесплатный проезд по платной дороге при наличии бесплатной альтернативы и почему они не хотят платить за проезд по платному участку.

"А то, что они своими фурами коллею устроют, которая потребует ремонта, на который снова потребуются деньги, которые снова возьмут из бюджета или тарифа за проезд — это ничо?",- возмущаются читатели.

А комментарии дальнобойщиков по типу "у нас нет денег" вызывают у экспертов смех.

"ЗСД рассчитан на обычные машины, так что если ездят дальнобойщики на ЗСД, пускай ездят, конечно. Но они занимают много места, они большую нагрузку на дорогу оказывают, поэтому должны заплатить. Они зарабатывают миллионы, поэтому заплатить 200 рублей они вполне в состоянии. Не хотят, они могут ехать по обычными дорогам", — весьма логично добавляет даже одиозный депутат Владимир Милонов.

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