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﻿В США школьника пытками заставили оскорблять Трампа в эфире Facebook

Происшествия

 

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Фото: AP

Четыре чернокожих подростка задержаны полицией Чикаго после того как они в прямом эфире похитили и пытали умственно отсталого одноклассника. Подростки, угрожая ножом, заставляли жертву говорить в камеру "Fuck Trump" и пить воду из унитаза, потом связали и избили его. Видео транслировалось в Фейсбуке на странице участницы преступления.

В популярном телеграм-канале President Trump сообщают, что "четверо афроамериканцев связали и затем избивали белого парня в окрестностях города, предварительно снимая процесс на камеру и транслируя через Facebook Live. В ходе избиений они выкрикивали лозунги "Е*ать белых людей! Е*ать Дональда Трампа!". Также они под угрозой оружия требовали от парня оскорблять Трампа".

"Представитель полиции Эдди Джонсон заявил, что в первый раз видет подобное за тридцатилетную карьеру в правоохранительных органах. Впрочем, он также заявил, что не считает это преступление "политически мотивированным", — делятся СМИ. "Ну конечно! Представим себе обратную ситуацию: четверо белых сторонников Трампа связали и пытали афроамериканца с анти-обамовскими лозунгами. Сейчас половина крупных городов Америки уже устраивала бы мятежи, а либеральные журналисты им бы аплодировали. Ну, а раз ситуация обратная, то и политического мотива сразу нет, действительно", — сообщают авторы канала.

Все помнят акции протеста после победы Трампы на выборах президента, выступления недовольных жителей штатов транслировали по всем каналам. Несколько тысяч американцев несколько дней подряд принимали участие в манифестациях в связи с избранием республиканца.

12 ноября около 100 протестующих заблокировали тоннель на одной из главных автомобильных трасс в американской столице. Как сообщает РИА Новости, тоннель 395 расположен на одной из основных автомобильных трасс в Вашингтоне, он пролегает через Капитолий. Его блокировка может вызвать нарушение движения машин как на въезд в город, так и на выезд.

9 ноября около 200 человек также собрались в центре столицы Штатов. Протестующие кричали: "США без Трампа, Ку-клукс-клана и фашистов", "За упразднение коллегии выборщиков" и "Трамп — не мой президент".

Больше того: в университетах США даже отменили занятия, чтобы помочь студентам справиться с моральной травмой, которую спровоцировало избрание Дональда Трампа. Занятия были отменены в штате Айова. Студенты Стэндфордского университета сообщили, что в их учебном заведении была организована специальная программа для тех, кто выражает неуверенность, злость и страх, относительно прошедших выборов. Администрация учебного заведения также призвала "поддержать тех, кому это необходимо".

А в одном вузе учащиеся даже пожаловались на педагога, который пугал их революцией из-за избрания миллиардера. В колледже Orange Coast College преподавательница выступила с критикой Дональда Трампа — она назвала его приход к власти актом терроризма, поделившим людей на два лагеря, как в период гражданской войны.

— Мы живём в сложные времена, но я верю, что мы это переживём. Наша нация разделена, над нами совершается акт насилия и терроризма. Самое ужасное, что люди плодят это насилие сами. Мы делим себя на республиканцев и демократов, и это возвращает нас к временам войны Севера и Юга, в том смысле, что наша нация поделена, как в период Гражданской войны, — заявила Ольга Перез.

Студенты-республиканцы такими заявлениями возмутились, сняли лекцию на видео и выложили в сеть, подписав: "А вы знали, что вы террористы, если вы поддерживаете Трампа? Именно этому учат в стенах Orange Coast College".

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Темы выборы в США Дональд Трамп
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