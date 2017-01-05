Провинциальные таксисты заставили коллекторов пить водку до полусмерти

Источник фото: архив Правды.Ру

Таксисты из Нижнего Новгорода "отомстили" коллекторам, которые пришли за долгом к их другу. Как сообщили представители МФО, выездная группа 2 января выехала к злостному должнику, который в августе 2016 года взял микрозайм в 15 000 рублей, но не смог его выплатить и "набрал" процентов аж на 42 000 рублей.

"Сотрудники выехали напомнить ему о долге, потому что это не получилось ни по его мобильному номеру, ни по домашнему, ни по оставленному номеру родственников",- оправдываются ростовщики.

По своему обычаю, коллекторы начали звонить в квартиру и громко требовать открыть, впустить их и вернуть долг. На лестничную площадку вышли "как минимум пятеро дюжих и нетрезвых мужчин, назвавшихся его коллегами по такси".

Коллекторов заставили войти в квартиру, где посадили за стол и потребовали от каждого выпить по бутылке водки. На отказ, по словам коллекторам, следовали намеки на применение физической силы.

Коллекторы жаловаться на должника не стали, но случившееся назвали "серьезным ударом по организму". Кстати, долг таксист все же выплатил, сообщает Politonline. ru со ссылкой на материалы в соцсети "ВКонтакте".

Ранее произошел еще один курьезный случай. СМИ написали, что пожилая должница довела коллектора до суицида. Она отказалась оплачивать кредит, который взяла еще в 2012 году. После этого ее долги попытался вернуть сотрудник коллекторского агентства. После многочисленных звонков мужчины пенсионерка решила пойти в бой.

По данным местных СМИ, пермячка применила на практике все незаконные средства, которые часто применяют коллекторы: звонила взыскателю домой, грозилась сломать ему хребет, нашла его родственников, а также писала на его двери нецензурные слова и рассказывала о нем сплетни его соседям, пишет "Ридус".

После всего этого мать коллектора скончалась от сердечного приступа, а сам мужчина повесился на лестничной клетке пенсионерки-должницы. У него остались двое детей.

Правда, позже стало известно, что эта новость — "утка". Однако и в реальности происходили нападения на коллекторов, которые порой заканчивались трагически. Ранее в столице нашли труп мужчины с отрезанной головой и ногами. Он работал коллектором. Тело обнаружили прямо в квартире должника. Сотрудник агентства пришел к задолжавшему мужчине в гости и вымогал деньги. За это неадекватный мужчина с психическим расстройством убил его.

Между тем приставы рассказали россиянам, как оградить себя от выбивателей долгов. Служба разработала бланк заявления, которое смогут написать должники, не желающие общаться с коллекторами. Достаточно будет направить это письмо через нотариуса или заказной почтой кредиторам, и коллекторы потеряют право донимать человека.

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