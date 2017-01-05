Расул Мирзаев опознал по фото одного из нападавших, сообщает "Лайф". Процедура опознания прошла в больничной палате, где боец восстанавливается после полученных травм и ранений.
Напомним, нападение на чемпиона мира по боевому самбо Мирзаева в Москве было совершено в ночь на 31 декабря. Ранее сообщалось, что злоумышленники подкараулили спортсмена около его подъезда, несколько раз выстрелили ему в лицо из пневматического пистолета. После этого Мирзаев был жестоко избит битой. Однако позже стало известно, что нападение произошло прямо в квартире спортсмена.
"Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. Сейчас полиция их разыскивает", — сказал РИА Новости источник в полиции.
Как накануне рассказал друг Мирзаева Аниуар Чеченов, состояние спортсмена ухудшается.
Следователи ГСУ СК по Москве сообщили, что в числе подозреваемых они рассматривают Камиля Аллахвердиева.
По данным Лайфа, накануне опознания в больницу к Мирзаеву приходили родители одного из нападавших. Они просили спортсмена договориться мирно, однако Расул остался непреклонен. Издание не уточняет, чьи родители пытались договориться с пострадавшим спортсменом.
Также выяснились другие подробности нападения. Дверь в квартиру Мирзаева на Восточной улице в Москве открыла некая девушка.
По данным СМИ речь идет о 24-летней Зубайдат Исмаиловой. Она напросилась к Мирзаеву в гости, чтобы поздравить его в наступающим Новым годом. Более того, она ранее была знакома с Аллахвердиевым и даже жила в ним вместе.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, Русал Мирзаев в ноябре 2012 году приговором суда был осужден к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.
15 августа 2011 года у ночного клуба "Гараж" в Москве произошла ссора между Иваном Агафоновым и Расулом Мирзаевым, в результате которой чемпион мира по самбо Мирзаев ударил Агафонова по голове. Молодой человек был госпитализирован в состоянии комы и спустя три дня умер, не приходя в сознание. Громкий судебный процесс длился больше года.
По делу было проведено пять экспертиз, и ни одна из них не установила взаимосвязи непосредственно между ударом спортсмена и гибелью студента. Также не было установлено вины медиков в смерти молодого человека в больнице.
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