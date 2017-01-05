Королеву Елизавету чуть не расстрелял собственный охранник

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Бывший гвардеец, охранявший Букингемский дворец, однажды чуть не застрелил королеву Великобритании Елизавету II, которая прогуливалась ночью по дворцовому саду. Об этом сообщает британское издание The Time.

Дело было в три часа ночи. Гвардеец заметил фигуру человека и крикнул: "Стой, кто идет?!" Когда выяснилось, что это была королева, вышедшая погулять во время бессонницы, охранник сказал: "Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было не застрелил Вас".

Несмотря на "крепкое словцо", сказанное в присутствии коронованной особы, гвардеец отделался лишь выговором. Елизавета пообещала, что впредь будет предупреждать охрану о ночных прогулках.

Отметим, охрана королевы осуществляется круглые сутки. Это необходимо для ее безопасности. Между тем только за последний год два человека были замечены после проникновения на охраняемую территорию королевской резиденции, а один из них успел пробыть там порядка десяти минут.

Из-за плохого самочувствия королеву иногда мучает бессонница, и Елизавета гуляет по ночам. Как ранее сообщала Правда.Ру, Елизавета II и ее супруг из-за болезни не принимали участия в рождественском богослужении.

Проколов в деятельности службы безопасности действительно хватает. Часто СМИ сообщают об инцидентах с охраной американского президента Барака Обамы. Как пишет Политонлайн, в 2015 году охранники Белого дома служебной машиной снесли ограждения здания, расставленные для обеспечения безопасности. При этом в машине был заместитель начальника личной охраны Барака Обамы. Как пишет WP, он и его коллега находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения и возвращались, предположительно, с вечеринки.

До этого Барак Обама оказался в лифте с… трижды судимым вооружённым мужчиной. Человека, который мог за несколько секунд общения убить президента США его охранники проглядели. Как проглядели и проникновение неизвестного мужчины в Белый Дом с ножом — он вбежал в здание, откуда только что вышел Обама с семьей.

Также три агента Секретной службы были "отправлены из Нидерландов в США" за то, что одного из них "обнаружили пьяным в холле амстердамского отеля". Охранявший президента агент напился до такого состояния, что "был без сознания". "Остальных двоих наказали как соучастников из-за того, что они не предупредили нарушение дисциплины",- смеялась мировая пресса.

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