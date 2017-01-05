Военный самолет, предположительно, одной из стран НАТО ночью приблизился к российскому пассажирскому лайнеру Bombardier, направлявшемуся с Сахалина на Курилы. Об этом в четверг, 5 января, "Интерфаксу" сообщил источник в силовых структурах.
"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, неизвестный борт не отвечал на запросы с земли и несанкционированно пересек коридор, по которому двигался российский пассажирский самолет. После этого было принято решение об экстренном снижении Bombardier, чтобы избежать столкновения в воздухе.
Диспетчеры продолжили вызывать неопознанный самолет, но связаться с его экипажем так и не удалось. Однако, как передает агентство, были зафиксированы сигналы самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО.
Впрочем, в авиакомпании "Аврора", обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения об опасном сближении их пассажирского судна с самолётом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было", — сказали в авиакомпании.
Отметим, что это не первый подобный случай, когда когда НАТОвские борты либо перехватывают гражданские лайнеры, либо едва не становятся причиной трагедии.
Как сообщал Политонлайн, в ноябре прошлого года к российскому гражданскому лайнеру приблизились два истребителя F-18 с боекомплектом. В момент перехвата на борту лайнера находились журналисты, делегация России на самите АТЭС, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин. На видео видно — истребитель так близко подлетел к гражданскому лайнеру, что на его хвосте был виден номер J-5024.
А в мае американский самолет-разведчик и вовсе мог убить сотни пассажиров из Японии и Швейцарии, тайно шпионя у границ России с выключенным транспонтером.
"Представителю Министерства обороны США было указано, что 22 мая 2016 года российскими средствами ПВО был обнаружен самолет-разведчик ВВС США RC-135, который осуществлял воздушную разведку над Японским морем вблизи государственной границы Российской Федерации. Он осуществлял полет с выключенным транспондером, а информация о маршруте экипажем не была доведена до диспетчерских служб региона",- официально заявили в Минобороны РФ, предоставив США все данные по полету их самолета-шпиона.
Между тем в разведке Минобороны США сообщили, что Москва не должна возмущаться из-за постоянных полетов самолетов-разведчиков у границ России, особенно — над Черным морем. По словам РУМО, теперь Россия должна "привыкать" к контролю и воспринимать его "нормой". При этом Пентагону, естественно, позволено негодовать из-за подлета российской авиации к границам США и требовать прекратить полеты стратегических бомбардировщиков и "русских АВАКСов".
"В Пентагоне либо трусы, по народному говоря с**куны, либо провокаторы. Я не стал бы недооценивать наших "партнеров" и выбираю второй вариант",- рассказал боевой летчик в интервью Politonline. ru.
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