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"Храброво" заработал: Бронетехника Балтфлота вытащила самолет из "болота". ВИДЕО

Происшествия

Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу после суток простоя из-за жёсткой посадки аэробуса "Аэрофлота". Коллапс в аэропорту произошел потому, что администрация "Храброво" совместно с региональным управлением МЧС целые сутки не могли отбуксировать аварийный самолёт.

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Фото: AP

Транспортировать за пределы взлетной полосы лайнер удалось около полуночи с помощью военной техники береговых войск Балтийского флота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтфлота.

В операции приняли участие пять единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал" с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.

Международный аэропорт "Храброво" в Калининграде смог восстановить свою работу и открывается сегодня, 5 января, после аварии пассажирского самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сегодня, 5 января, сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Сломанный борт на стоянке, полоса в норме", — сказал Алиханов.

Напомним, накануне в аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из московского подмосковного аэропорта "Домодедово" в "Храброво", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что на борту пассажирского лайнера находились 167 пассажиров. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам. Серьезных травм никто не получил.

Пассажиров эвакуировали, а самолет был отбуксирован. У него было обнаружено повреждение переднего шасси. Что стало причиной аварии, выясняется.

Начата доследственная проверка. В социальных сетях очевидцы публикуют видеозапись выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

По основной версии следствия, самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Калининград, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы из-за эффекта аквапланирования, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

— На улице была плюсовая температура, в результате выпадавший снег практически мгновенно таял и на посадочной полосе образовывались лужи. Именно поэтому и мог сработать эффект аквапланирования и у самолёта потерялся контакт с мокрым дорожным полотном, — рассказал источник.

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Аэропорт в Калининграде, где самолет сел на "брюхо", заработал спустя сутки
Темы аэропорт самолеты Калининград
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