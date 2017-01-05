В аэропорту Торонто столкнулись два самолета

Два пассажирских самолёта столкнулись в международном аэропорту Пирсон в канадском Торонто. Как передаёт телеканал CTV, пострадавших нет.

Источник фото: архив Правды.Ру

Инцидент произошёл с авиалайнером Pakistan International Airlines и самолётом Air France у одного из посадочных терминалов.

Пакистанский самолет во время маневрирования задел крылом стоящее на стоянке французское воздушное судно.

В результате инцидента никто не пострадал, но пассажирам пришлось несколько часов провести в терминале аэропорта, передает РИА "Новости".

Подобный инцидент был в середине декабря в Шереметьеве. Там столкнулись два самолета. В аэробусах не было пассажиров и членов экипажа. Представители аэропорта также сообщили, что оба самолета эксплуатируются авиакомпанией "Аэрофлот".

В пресс-службе добавили, что столкновение произошло во время буксировки одного из воздушных судов, в то время как второй стоял на перроне. При этом представители Шереметьево отметили, что столкновения как такового не было, однако во время буксировки воздушного судна "было легкое соприкосновение законцовками крыльев".

По факту столкновения начали внутреннее служебное расследование.

А в прошлом году в московском аэропорту "Шереметьево-3" два самолета столкнулись крыльями при буксировке. В одном из них находились 163 человека, в другом пассажиров не было. В результате ЧП никто не пострадал.

После столкновения у самолетов оказались повреждены обтекатели на крыльях, передает LifeNews. Машины были отбуксированы на стоянку, их вылеты отменили.

Были случаи, когда самолеты сталкивались прямо в воздухе. Крупная авиационная катастрофа, известная как "столкновение над Боденским озером" произошла в 2002 году. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Башкирские авиалинии (БАЛ)", выполнявший рейс BTC 2937 по маршруту Москва-Барселона, столкнулся в воздухе с грузовым самолётом Boeing 757-200PF авиакомпании DHL, совершавшим рейс DHX 611 по маршруту Бахрейн-Бергамо-Брюссель. Столкновение произошло недалеко от маленького города Юберлинген около Боденского озера (Германия). Погибли все находившиеся на борту обоих самолётов 71 человек — 2 на "Боинге" (оба пилота) и 69 на Ту-154 (9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребёнка).

Расследование завершили только спустя два года. Согласно отчёту, непосредственными причинами столкновения стало то, что авиадиспетчер не смог обеспечить безопасное эшелонирование между самолётами, инструкция снижаться экипажу самолета Ту-154 была передана слишком поздно, а экипаж Ту-154, в свою очередь, продолжил снижение вопреки рекомендации TCAS набирать высоту. Кроме этого, в отчёте были отмечены ошибки руководства "Skyguide" и ИКАО.

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