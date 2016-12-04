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Источник Правда.Ру

В Иркутске эвакуатор уронил авто с ребенком внутри

Происшествия

Авария с эвакуатором произошла в центре Иркутска: пытаясь погрузить на платформу неправильно припаркованный автомобиль, эвакуатор перевернулся.

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Фото: скриншот с youtube.com

Инцидент успели снять на видео очевидцы события. По их словам события развивали следующим образом:  на улицу Карла Маркса выехали один за другим два эвакуатора. Один был с машиной на площадке, второй пустой.

Недалеко от перекрёстка с улицей Ленина они остановились у тротуара. Водитель эвакуатора и сотрудник ГИБДД стали разговаривать с водителем иномарки, который сидел за рулём. В итоге, он вышел из машины и спустил ребёнка. Они о чём-то разговаривали в кабине эвакуатора, а потом машину зацепили к стреле манипулятора и стали опускать на проезжую часть.

В этот момент лопнул один их тросов погрузчика, зацепленная "субару" рухнула завалился на бок, потеряв опору, а его металлическая стрела прихлопнула сверху капот легковушки. по другой версии, причиной падения стала не выдвинутая водителем гидравлическая опора.

Никто из людей в результате случившегося не пострадал.  Очевидцы разместили видео падения эвакуатора. 

На месте происшествия работает участковый уполномоченный. Выясняются все обстоятельства инцидента. В частности, как в эвакуированной машине могли оказаться люди и по какой причине опрокинулась техника.

Эвакуация автомобиля с человеков внутри - не самое редкое происшествие. В том же Иркутске месяц назад была эвакуирована на штрафстоянку  Toyota Fielder Fielder, в которой на заднем сиденье находился полуторагодовалый ребенок.

По словам водителя эвакуатора, машина стояла в неположенном месте, а окна были затонированы темной пленкой. Когда из магазина вышла владелица Toyota, то она испытала настоящий шок, не увидев на месте свой автомобиль.

Как оказалось, пока ребенок спал в салоне машины, молодая женщина решила сходить по своим делам. История закончилась благополучно, с беспечной мамашей сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу и заставили заплатить штраф.

Как правильно себя вести, когда у вас в автомобиле ребенок? Почему его нельзя оставлять одного в машине ни на минуту? Как нужно собираться в долгое автопутешествие с детьми? На эти и другие вопросы Pravda. Ru ответила начальник штаба отдельного батальона ДПС ГИДББ УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы капитан полиции Вероника Кадырова.

- Прежде всего водителям не стоит забывать о Правилах дорожного движения, которые регламентируют перевозку детей до 12-летнего возраста в специальных удерживающих устройствах - креслах, специализированных ремнях и других устройствах, которые предусмотрены ПДД. Безопасность ребенка - прежде всего. Родителям это должно быть особенно понятно.

То есть родитель, который сел вместе со своим ребенком в машину, должен позаботиться в первую очередь о пассажирах, а уже потом не забыть и про себя. Все правила, инструкции, рекомендации не просто так написаны, а к сожалению, ценой многих жизней - кровью детей и взрослых. Конечно, это основа для водителей, которую должен соблюдать каждый.

- Недавно в Санкт-Петербурге женщина остановилась около магазина в неположенном месте. Она пошла за покупками, а в машине остался ребенок шести лет, мальчик, который отказался идти с мамой в магазин. Отсутствовала она минут 20. Подъехал эвакуатор и его увез. Естественно, ее оштрафовали за неправильную парковку. В соцсетях писали, что якобы маму оштрафовали еще и за то, что она оставила ребенка одного в машине. Вообще можно оштрафовать за оставление ребенка в машине?

- Я думаю, что такой ответственности не предусмотрено административным кодексом, но, возможно, будет уголовное наказание за оставление ребенка в опасности. Конечно, в этом будет разбираться следствие.

- Но непонятно, почему ребенок в достаточно сознательном возрасте - шесть лет - не может посидеть в машине даже несколько минут?

- С ребенком, оставленным в машине, может произойти все, что угодно. Действительно, в шесть лет он уже достаточно большой, поэтому может с легкостью, например, открыть окно, переключить ручной тормоз. Всякое может случиться. Поэтому мы не рекомендуем оставлять ребенка одного в машине. Автомобили оснащены многими электроприборами, там может произойти замыкание, задымление, что тоже может привести к печальным последствиям.

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Темы ГИБДД машина Иркутск эвакуатор
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