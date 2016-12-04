Под Киевом силовики перестреляли друг друга: 6 погибших

Сегодня, при задержании банды грабителей, Княжичах Киевской области, во время перестрелки погибли пять полицейских. Позднее в больнице скончался шестой полицейский.

Княжичи Киевской обл. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Перестрелка произошла между сотрудниками полиции и службы охраны в результате недоразумения во время спецоперации.

Первым об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.

"Уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей системно грабивших дома киевлян и жителей Киевской области. Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступит к осуществлению преступного замысла", — сообщил депутат.

По его словам, во время спецоперации в одном из недостроенных домов сработала сигнализация. На сигнал прибыла ГСО, которая задержала маскирующихся в засаде правоохранителей.

"В тоже время, группа захвата, судя по всему, решила, что сотрудники разведки попали в беду, захвачены преступниками. Далее, между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней", — написал Геращенко.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль, комментируя трагедию под Киевом, написал на своей странице в Facebook: "За всю историю существования МВД Украины не припомню ни одного случая, когда погибло сразу такое количество правоохранителей. И главное — не от рук вооруженных преступников, а в результате перестрелки между собой".

По словам Москаля, о том, что в Киевской области действует банда вооруженных преступников, которые "чистят" дома зажиточных граждан, известно уже больше двух лет. Для обезвреживания банды должна готовиться специальная операция с планом, где все расписано по пунктам.

"Я сам неоднократно писал такой план, лично выезжал на место и изучал все детали, чтобы не допустить каких-то трагических случайностей. Перед проведением спецоперации должен быть создан штаб, который круглосуточно отслеживает ход операции и реагирует на вызовы, которые не были предусмотрены планом. Этот штаб должен был знать, что в доме по соседству сработала сигнализация, и на место выехала полиция охраны, — написал он.

Все это, по мнению главы Закарпатья, результат разбалансированности силовых служб, это "главное достижение проведенной в МВД реформы".

"Самое печальное, что "реформаторы", которые развалили профессиональное ядро милиции ушли с должностей, а кое-кто даже сбежал из Украины. А мы сейчас имеем последствия их работы!", — завершил Москаль.

Как заявила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что первыми огонь открыли сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

По предварительным данным, четверо из пяти полицейских, которые погибли в селе Княжичи под Киевом, находились в одном из автомобилей, на котором прибыли сотрудники Управления полиции охраны (бывшая Государственная служба охраны). Об этом журналистам возле места происшествия рассказал Николай Жукович, пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По словам местных жителей, перед тем, как началась перестрелка, прогремел взрыв, предположительно, это была граната.