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Источник Правда.Ру

В соседнем с Россией финском городе убили мэра и двух журналисток

Происшествия

В ночь с в ночь с 4 на 5 декабря возле ресторана в Иматре, которая находится менее чем в десяти километрах от российской границы раздались выстрелы. Жертвами стрелка стали мэр и две журналистки.

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Фото: AP

Подозреваемым в тройном убийстве на улице приграничного города оказался местный 23-летний житель.

Преступника полиция схватила прямо на месте преступления, с винтовкой в руках. Как сообщается, он даже не стал оказывать сопротивления представителям правопорядка.

По данным полиции, закон преступает он уже не в первый раз, за ним уже зафиксированы ранее насильственные действия.

В правоохранительных органах ранее высказывали версию, что жертв стрелок выбрал случайным образом. 

Вскоре после происшествия стало известно, что в результате стрельбы возле ресторана ранен еще один человек.

Стрельба по прохожим, подчас и без видимого повода - такие преступления происходят все чаще. 28 ноября, злоумышленник совершил нападение на территории университета штата Огайо в США, в результате чего пострадали 11 человек, среди них 23-летний гражданин РФ Павел Сергеев. В этот раз ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГ.

Так же в конце ноября в Воронеже конфликт между пешеходами и автомобилистом обернулся стрельбой и ДТП с пострадавшим. По словам одного из свидетелей, двое пьяных парней, качаясь, шли по дороге и мешали движению. Водитель на "Ауди" чуть не сбил эту компанию, после чего молодые люди стали кричать вслед автомобилисту и требовать, чтобы он остановился.

Водитель притормозил и пригрозил пистолетом, сказав, что таких пешеходов надо расстреливать. Молодые люди тут же подбежали к машине, выбили у водителя пистолет и стали избивать мужчину. Завязалась потасовка. В итоге автомобилисту удалось воспользоваться своим пневматическим пистолетом, он выстрелил в лицо одному из молодых людей, но не попал.

На место происшествия приехала скорая, молодого человека с травмированной ногой госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что пока по данному факту проводится проверка. Стражи порядка еще не готовы сказать, кто же виноват в конфликте и какую ответственность понесут его участники.

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В финском городе Иматре произошла стрельба, есть жертвы
Темы стрельба финляндия убийство мэра
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