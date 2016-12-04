Страшная авария в Югре: погибли девять детей (новость дополняется)

Жертвами крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, согласно предварительным данным, стало восемь человек, девятеро из них - дети в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального управления МВД.

Автобус, ехавший из Ханты-Мансийска, два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 926-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. по словам представителя МВД, с фурой столкнулся автобус, после чего его развернуло. По ее словам, в аварии виновен водитель автобуса.

Количество пострадавших уточняется, добавила она.

Первоначально источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о десяти погибших, среди которых девять детей. Всего в автобусе было 32 человека, 29 из них - дети, добавил он.

В автобусе ехала команда по спортивной акробатике, которая возвращалась с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Информацию об этом получили в региональном правительстве.

На место ДТП направлены десять бригад скорой помощи и экипажи ГИБДД. Также туда выехал заместитель главы региона Дмитрий Шаповал. Создан оперативный штаб, работают психологи.

Губернатор поручила мобилизовать все ведомства для оказания помощи пострадавшим, их родственникам и расследования причин происшествия.

Аварии на дорогах, в которых погибают люди, к сожалению, происходят с пугающей регулярностью. К примеру, как сообщала Правда.Ру, страшная авария на трассе "Кавказ" в Чечне унесла жизни восьми человек, в том числе двух детей. ДТП случилось вблизи Чернореченского поста в ночь на 28 ноября. Столкновение спровоцировал пьяный водитель.

С пьяными за рулем в последнее время в России стали бороться особенно яро. Ввели уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде, за которое можно загреметь в тюрьму. Также обсуждают вариант отбирать машины у злостных нарушителей и любителей пропустить стаканчик за рулем. Читайте подробнее в материале: Пьяный водитель: И целого УК мало...

Однако, по словам автомобильных экспертов, главная угроза на дороге - далеко не пьяницы. По статистике, на долю "пьяных" ДТП приходится лишь пять процентов всех аварий. В 85 процентах ДТП однозначно оказываются виновными трезвые водители, еще 13 процентов приходится на другие обстоятельства: это вина пешеходов, дорожные условия и так далее.

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